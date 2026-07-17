El centro cívico Tabacalera acoge mañana la presentación de un libro sobre Morante de la Puebla

Archivo - Morante de la Puebla - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico Tabacalera acogerá este sábado 18, a las 13.00 horas, la presentación del libro 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido', del periodista y escritor Vicente Zabala de la Serna, una cita que se enmarca en la programación cultural organizada con motivo de la Feria de Santiago.

El acto contará con la participación de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, y el propio autor, que incidirá en uno de los capítulos más intensos de la trayectoria de Morante de la Puebla, desde su retirada temporal de los ruedos hasta su regreso y consolidación como una de las grandes figuras de la tauromaquia contemporánea.

La presentación permitirá a los asistentes conocer de primera mano los detalles de un libro que profundiza en la dimensión humana y artística del diestro sevillano a través de la mirada de uno de los periodistas taurinos de mayor prestigio del panorama nacional, ha informado el Ayuntamiento.

Con esta iniciativa, la Feria de Santiago amplía su programación con una propuesta que une literatura, periodismo y tauromaquia, ofreciendo un espacio para la reflexión y el diálogo en torno a una de las figuras más relevantes del toreo actual.

El Ayuntamiento de Santander ha destacado la importancia de que la Feria de Santiago incorpore actividades culturales que complementen los festejos taurinos y contribuyan a "enriquecer la programación" de la ciudad durante estos días, acercando al público nuevas formas de conocer la tauromaquia desde una perspectiva divulgativa y cultural.

Por su parte, Lances de Futuro continúa reforzando con este tipo de encuentros la oferta cultural vinculada a la feria, promoviendo iniciativas que trascienden el ámbito estrictamente taurino y favorecen el acercamiento del público a la historia, los protagonistas y la dimensión cultural del mundo del toro.

La presentación será de acceso libre hasta completar el aforo.