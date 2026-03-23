La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita las obras del centro de salud de Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado este lunes que el centro de salud de Reinosa reabrirá sus puertas en el último trimestre del año y lo hará como un "centro de salud de primera, moderno y funcional" al servicio de toda la comarca de Campoo.

Buruaga ha realizado este anuncio en el transcurso de la visita que ha realizado a las obras de rehabilitación integral que el Gobierno de Cantabria está llevando a cabo en este recurso sanitario que tuvo que ser clausurado en septiembre de 2024, tras el derrumbe de parte del techo de una consulta.

El proyecto cuenta con presupuesto de casi 2,5 millones de euros, de los que 1,5 millones los aporta el Ejecutivo regional y 932.266 euros proceden de fondos europeos.

Según ha explicado la presidenta, los trabajos concluirán a principios de verano y será entonces cuando la Consejería de Salud dote al centro del equipamiento y el mobiliario necesario para su reapertura dos años después desde que la actividad tuvo que ser derivada al Hospital Tres Mares para garantizar la seguridad de los usuarios y los profesionales, "ante el grave deterioro que presentaba el edificio".

Para Buruaga, aquello no fue más que el "desenlace lógico de ocho años de falta de mantenimiento y nula inversión en infraestructuras sanitarias" por parte del anterior Gobierno PSOE-PRC, que "también dejó la sanidad pública de Cantabria con un enorme déficit presupuestario, las listas de espera desbocadas, conflictos permanentes con los profesionales médicos y un bloqueo en la gestión del transporte sanitario".

"Y Campoo no fue una excepción en este desastre generalizado, fue otra víctima más", ha apuntado la presidenta, que ha lamentado igualmente el "recorte permanente" de servicios que sufrió esta comarca como la cirugía mayor ambulatoria o las endoscopias en el Hospital Tres Mares.

Buruaga ha defendido la decisión que su Gobierno tuvo que tomar en 2024 de cerrar el centro de salud para proteger la seguridad de las personas y garantizar la continuidad asistencial mientras sea impulsaba una solución definitiva a la situación del edificio. "No era la decisión más cómoda ni popular, pero sí las más responsable y la más sensata", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que las obras van a permitir también "un gran salto adelante" en eficiencia energética y en accesibilidad, y darán respuesta a problemas estructurales de un centro de salud que atiende a 15.565 usuarios (de ellos 1.891 son niños) y donde trabajan 45 profesionales.

COMPROMISO CON LA ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, la presidenta ha reiterado en su intervención el compromiso del Ejecutivo cántabro con la Atención Primaria y su apuesta por garantizar un servicio más resolutivo, integrado y cercano a la población.

A su juicio, esto pasa por "planificar, gestionar e invertir" como se está haciendo en esta legislatura en infraestructuras sanitarias.

Además de la reforma del centro de salud de Reinosa, ha destacado las actuaciones que se están desarrollando, paralelamente, en los de La Maruca y Cazoña, en Santander, y en el José Barros de Camargo.

A ellos se suma el nuevo equipamiento que se va a construir en Polanco -que la semana pasada recibió luz verde en el Consejo de Gobierno-, la ampliación del centro de salud de Suances y la construcción de otros dos nuevos en Piélagos Norte y Castro Urdiales.

Finalmente, ha reivindicado que este año el presupuesto autonómico destina "más recursos que nunca para hacer sanidad pública" -concretamente, 233 millones de euros más que en el año 2023- y que estos momentos hay, a su vez, más profesionales, más servicios, mejores infraestructuras, más actividad asistencial y menos listas de espera. "Sé que todavía existen muchos problemas que tratamos de solucionar sin descanso, pero avanzamos", ha subrayado.

María José Sáenz de Buruaga ha estado acompañada en la visita por el consejero de Salud, César Pascual; el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba; el gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, José María Pérez; la subdirectora de Gestión Económica e Infraestructuras, Leticia López, y la directora de las obras, Pilar Casatejadas, que ha sido la encargada de la explicación técnica.

Por su parte, el alcalde ha valorado la "importancia inestimable" de este proyecto para Campoo y ha agradecido la respuesta del Gobierno de Buruaga y su "compromiso palpable con la sanidad de la comarca, a diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior". Y como ejemplo de la desatención que había en este centro de salud, ha recordado que hasta hubo que prescindir de usar el agua del grifo porque salía contaminada.

"No hacer nada -en los cuatro años anteriores- era un problema de compromiso, responsabilidad y actitud", ha afirmado el edil popular.

LAS OBRAS

El proyecto, que ejecuta la empresa IMESAPI, se divide en dos partes: por un lado, la mejora de la eficiencia energética y, por otro, el acondicionamiento integral del edificio, que tuvo que ser cerrado en septiembre de 2024 tras el derrumbe de parte del techo de una consulta.

En cuanto a los trabajos de mejora de la eficiencia energética, se van a colocar cámaras de aire en la envolvente exterior y un sistema de cubierta, mediante panel sándwich, para favorecer el aislamiento térmico. Además, se sustituirán los lucernarios y la red eléctrica, se renovarán los sistemas de climatización y la red de agua, y se instalarán paneles fotovoltaicos para procurar el autoconsumo energético.

Mientras, las obras de acondicionamiento del inmueble contemplan la adecuación del cerramiento y de la envolvente exterior, la sustitución de la puerta principal, la renovación integral de la carpintería interior, los falsos techos y los revestimientos cerámicos, y la instalación de iluminación led.

Igualmente, se reformarán los aseos, incorporando una cabina para ostomizados y baños accesibles para personas con movilidad reducida, y se rehabilitarán el área de administración y las salas de extracciones y preparación al parto.

La actuación se enmarca dentro del Programa de Rehabilitación Sostenible y Digital de Edificios Públicos (PIREP), financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.