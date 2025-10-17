Los centros cívicos organizan visitas al Palacio de la Magdalena y un recorrido turístico por Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos han organizado visitas al Palacio de la Magdalena y un recorrido turístico por Santander, tal y como ha informado la concejala del área, Lorena Gutiérrez, quien ha detallado que la actividad se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre -lunes, martes y miércoles- en dos turnos, a las 9.00 y a las 10.30 horas.

La edil ha señalado que la iniciativa está pensada para acercar a los vecinos al patrimonio y la historia de la ciudad y también busca fomentar el conocimiento del entorno y la convivencia entre los usuarios de los centros, ofreciendo una oportunidad única de redescubrir Santander desde una nueva perspectiva

El precio de la actividad es de cinco euros para usuarios de los centros, e incluye tanto el traslado en el bus turístico como la visita guiada al Palacio de la Magdalena.

Así, ha animado a los vecinos a participar de esta propuesta para la que es necesario inscribirse previamente en cada centro cívico municipal, ya que las plazas son limitadas.

Estas visitas al Palacio de la Magdalena están incluidas dentro del programa organizado con motivo de la celebración del 30 aniversario de la inauguración y apertura del Palacio de La Magdalena tras la rehabilitación culminada en 1995.