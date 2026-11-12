La CEO de Semicrol, Natalia Alciturri, se incorpora a Alumni Distinguidos: "La UC me dio mucho más que un título"

La CEO de Semicrol, Natalia Alciturri, se incorpora a Alumni Distinguidos' de la UC - UC

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CEO de Semicrol, Natalia Alciturri, ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria, ha ingresado este jueves en el programa Alumni Distinguidos de la institución académica, en reconocimiento a "su destacada trayectoria profesional, su compromiso con los valores institucionales y su contribución al prestigio de la Universidad".

El evento se ha celebrado en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, centro en el que se formó hace 25 años.

Durante su intervención, Alciturri ha recordado su llegada a la escuela, "con muchas ganas y ni idea de lo que me esperaba", y ha puesto en valor la influencia decisiva de su paso por la Universidad en su carrera. "La UC me dio mucho más que un título de ingeniería: me dio una forma de pensar. El rigor técnico, el trabajo en equipo y el aprendizaje permanente que aprendí en esta Escuela son hoy las tres piedras angulares de cómo dirijo Semicrol y de cómo desarrollamos Fundanet", ha afirmado.

Tras finalizar los estudios de Ingeniería de Telecomunicación, Alciturri desarrolló su carrera profesional en Oracle en Dublín y, a su regreso, se incorporó a Semicrol, la empresa tecnológica fundada por su padre, Vicente Alciturri, en 1979.

En 2015 asumió la dirección de la compañía y ha liderado el crecimiento internacional de Fundanet, plataforma tecnológica especializada en la gestión de la investigación y la innovación que se utiliza en más de 100 centros de investigación en España, Portugal, México y Colombia.

El acto ha contado con la presencia de la rectora, Conchi López, del director de la ETSI, Tomás Fernández, de varios miembros del equipo de gobierno de la UC, así como de compañeros y familiares de Alciturri, entre otros.

En su discurso, López ha destacado la apuesta de la ingeniera por Cantabria tras una etapa de formación internacional y experiencia profesional en Irlanda. "Ella de alguna manera renunció a esa carrera internacional para volver a su tierra, volver a un proyecto mucho más pequeño, pero mucho más personal", ha señalado López, quien ha subrayado que Alciturri representa "la compatibilidad entre la excelencia profesional, el compromiso familiar y la apuesta por el territorio".

Para la rectora, este nombramiento reconoce también a personas que han decidido desarrollar una trayectoria de excelencia desde Cantabria. "Creo que también ha llegado el momento de reconocer a personas que han apostado por esa excelencia profesional, desarrollarla en el ámbito empresarial y en el ámbito de Cantabria, ya que eso es un primer valor diferencial que tiene este nombramiento".

López también ha puesto en valor la colaboración histórica entre Semicrol y la Universidad de Cantabria y ha subrayado el valor de Alciturri como referente para las mujeres en los ámbitos científico y tecnológico.

INTERNACIONALIZACIÓN

Por su parte, la nueva alumna distinguida, la vigesimoséptima desde la puesta en marcha del programa, también ha destacado el papel de la Universidad en la apertura de oportunidades internacionales.

Así, ha recordado que, en 2006, gracias a la gestión del entonces profesor Tomás Fernández, actual director de la Escuela, pudo acceder a un programa Erasmus en el Politecnico di Torino, una experiencia que le aportó madurez, un nuevo idioma y la convicción de que "una de los mayores valores de una universidad es tender puentes con el mundo". "Tomás, si hoy soy como soy, es en buena parte gracias a aquella puerta que abriste", ha reconocido.

Alciturri ha vinculado también su distinción al compromiso de Semicrol con la Universidad de Cantabria, de la que procede cerca de la mitad de su plantilla, integrada por alrededor de cien personas. La empresa participa en ferias de empleo, ha codesarrollado una microcredencial universitaria con la UC y promueve programas como 'Empresa Familiar en las Aulas', orientados a acercar a los estudiantes la realidad de las empresas familiares cántabras.

"Hace veinticinco años crucé por primera vez la puerta de esta Escuela. Hoy vuelvo a cruzarla con la misma ilusión y con una certeza: la universidad es un camino que abre las puertas al mundo. Y esta universidad, la nuestra, me las abrió todas", ha concluido la directora de Semicrol, quien ha reiterado su compromiso de "seguir devolviendo a la Universidad de Cantabria todo lo que me ha dado".

VÍNCULOS CON EL ENTORNO

Por su parte, el director de la ETS de Industriales y Telecomunicación ha destacado que la trayectoria profesional de Alciturri representa los valores que la Universidad aspira a transmitir a sus estudiantes: "conocimiento, esfuerzo, innovación, compromiso con la sociedad y vocación de servicio". A su juicio, su historia demuestra que la capacidad empresarial y técnica "no está reñida con el sentimiento de pertenencia a su tierra; al contrario, constituye un magnífico ejemplo de cómo una empresa tecnológica nacida en Cantabria puede competir con éxito en mercados internacionales manteniendo intactos sus vínculos con su entorno".

Fernández ha repasado alguna de las distinciones que ha recibido su antigua alumna a lo largo de su carrera profesional, entre ellas el XVII Premio Empresaria de ADMEC, convirtiéndose en la primera mujer del sector tecnológico cántabro en recibirlo, así como el Premio Mujer Emprendedora de la X Edición de los Premios Emprendedores Cantabria 2025, reconocimientos que, para Fernández, "reflejan no solo sus logros profesionales, sino también su capacidad para abrir camino a futuras generaciones de mujeres en el ámbito científico y tecnológico".

ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Después del acto oficial de reconocimiento, Alciturri ha aprovechado su regreso a la UC para reunirse, a primera hora, con varios miembros del equipo de gobierno y de la ETSIIT, entre ellos los vicerrectores de Relaciones y Estrategia Internacional, Luis Muñoz; el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz y el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont.

Posteriormente, la directora ejecutiva de Semicrol ha mantenido un encuentro con con estudiantes de la Escuela, con los que ha compartido su experiencia, escuchado sus inquietudes, y asesorado acerca de su futuro profesional en el ámbito tecnológico.