La CEOE avisa que las empresas cántabras están "en números rojos" y vienen dos años "muy duros"

Conde "no entiende" la protesta de ayer de CC.OO y UGT, no cree que salarios deban adaptarse al IPC actual y aboga por convenios más cortos

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha advertido de que las empresas de la comunidad autónoma están, en general, "en números rojos" y cree que, tras el verano, se avecinan "un año y medio o dos muy duros" que van a exigir "muchos sacrificios" por parte de todos" para poder salir adelante y "diálogo".

En relación con las subidas salariales que ya se plantean desde los sindicatos para ajustarse a la escalada de la inflación --ayer CC.OO y UGT se movilizaron ante las organizaciones empresariales, entre ellas la de CEOE en Cantabria para exigirlo--, Conde ha afirmado que "no entiende cómo una de las partes, en este caso los trabajadores, vienen a movilizarse como si la patronal tuviera la llave para bajar el combustible, la energía y el del precio de los materiales" cuando "no está en su mano".

"A lo mejor hubiera que haber hecho una huelga para que no subiera el combustible o la luz y eso hubiera sido mucho más imperioso que la huelga del metal, pero ahí no vi a los sindicatos protestar por ello", ha aseverado Conde, que ha asegurado tener una "buena relación" con los sindicatos pero "no entiende" las movilización convocada ante la sede de la patronal.

Conde ha señalado que desde la patronal cántabra "no están de acuerdo, ahora mismo", en que los sueldos tengan que responder al IPC actual, que en junio se situó por encima del 10% puesto que no se sabe dónde estará a final de año.

Según ha dicho, se trata de una inflación que, de momento, es "puntual" porque "no está consolidada" y que se produce por una serie de problemáticas "que no dependen ni de los trabajadores ni de la empresa".

Por ello, y dada la incertidumbre actual, no cree que los convenios colectivos que faltan por firmarse en Cantabria puedan hacerse por una duración de "4 o 5 años", sino que considera que, tal vez, habrá "un poco más cortoplacistas" por lo cambiante de la situación. "De año a año cambia de manera tan grande que no eres capaz de mantener a lo mejor un acuerdo al que has llegado hace dos años o uno", ha dicho.

VE "COMPLICADO" UN PACTO DE RENTAS

Además cuestionado por los medios de comunicación, Conde considera "muy complicado" la posibilidad de sellar un "pacto de rentas" como el que están negociando en estos momentos Gobierno, sindicatos y patronal a nivel nacional con el objetivo de repartir el coste de la inflación entre los distintos actores económicos, entre ellos los trabajadores y los empresarios.

Y es que, según ha dicho, por ejemplo en las empresas de Cantabria hay "muy poco colchón" debido al incremento de los costes de producción que, según ha dicho, en el ámbito industrial han subido en torno a un 40 por ciento, y que no es posible repercutir dicho alza en los clientes con los que ya tienen suscritos contratos.

También ha vuelto a refererirse a la reciente huelga del sector del metal en Cantabria por el convenio colectivo y ha señalado que fue "una vergüenza esa negociación" tal y como estuvo planteada, dando lugar a una huelga que "no querían" ni los trabajadores ni las empresas. "No es un ejemplo para nadie y todos tenemos responsabilidad sobre ello", ha apuntado Conde pese a que ha recordado que Pymetal no está bajo el paragüas de CEOE.

Pese a todo, cree que "todos" tienen una responsabilidad en lo sucedido y "no se puede volver a producir".

Por otra parte, y cuestionado por la realidad del mercado laboral de Cantabria, Conde ha señalado que éste es diferente por sectores y ha asegurado que la patronal "está continuamente intentando ayudar al Gobierno a que vea la realidad de la calle" y de cada actividad económica.

Así, ha señalado que, en el ámbito industrial, CEOE ha acordado "acciones concretas" con determinados departamentos del Ejecutivo para dar respuestas a situaciones de algunos sectores como el industrial. En cuanto el turismo, cree que "desestacionalizarlo" para que no solo sea cosa de "3 o 4 meses" en Cantabria es una "asignatura pendiente" en la que se debe de incidir.

CRÍTICAS AL PROGRAMA DE CORPORACIONES LOCALES

Además, ha censurado programas como el Corporaciones Locales, en el que los ayuntamientos, con recursos del Gobierno, contratan durante un tiempo a personas desempleadas.

Y es que, en su opinión, es "vergonzoso" que se esté pagando con recursos públicos a gente que está "perfectamente cualificada para trabajar" y "quitándoles esa ilusión de trabajar" en empresas.

"Creo que se ha perdido un poco la perspectiva", ha considerado Conde que ha opinado que ese tipo de programas no les van a servir a sus beneficiarios de cara al futuro. Más de acuerdo se ha mostrado con los programas de Escuelas Taller, "mucho más enfocados", a su juicio, a sacar todo el valor de las personas y prepararles para "ganarse la vida" por sí mismas.

Conde ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa en la que ha presentado G-MEET, un Encuentro Empresarial para la Innovación y la Digitalización impulsado por CEOE-Cepyme y que se celebrará en Escenario Santander los días 28 y 29 de septiembre.