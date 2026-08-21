Cerca de 150 estudiantes de la UC realizaron voluntariado el curso pasado

Yanira Gabriela Borbolla, estudiante de Grado en Educación Primaria, una de las alumnas que ha realizado voluntariado - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) realizaron alguna labor de voluntariado durante el pasado curso académico 2025-2026 mediante su colaboración con alguna de las 51 ONGs y asociaciones que participan en el Programa de Voluntariado de la institución académica.

El estudiantado puede participar en distintos proyectos de voluntariado que les abre la posibilidad de obtener un posterior reconocimiento de créditos de Libre Elección o créditos ECTS, hasta 6 créditos. Además, ofrece la posibilidad de recibir un certificado de competencias.

Actualmente, se encuentran activas 34 acciones en las que el interesado en participar puede apoyar al profesional de la organización en labores administrativas, tareas educativas, organización de actividades de sensibilización o tareas de orientación y asesoramiento, ha informado en un comunicado la UC.

Estudiantes que han participado en el programa animan a otros alumnos a sumarse.

Una de ellas es Yannina Gabriela Borbolla Ion, estudiante de Grado en Educación Primaria, que optó por colaborar con el Centro Social SMOLNY donde apoyó en las clases de refuerzo a escolares de Primaria y, en alguna ocasión, de Secundaria, de distinta procedencia, como Marruecos, Siria o Moldavia.

"Ha sido una introducción muy beneficiosa para mí a la educación, porque no había tenido antes ninguna oportunidad de dar clase a ningún tipo de alumnos o niño y me ha ayudado mucho de cara a las prácticas que voy a tener que hacer en noviembre", ha sostenido esta alumna, que considera que ha sido "una oportunidad increíble" y asegura que volverá a repetir la experiencia.

La Oficina de Acción Solidaria del Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional que dirige Cristina Tirnauca gestiona el Programa de Voluntariado, abierto a toda la comunidad universitaria.

Surgió en 2008 como sucesora de la Oficina de Solidaridad y Voluntariado con el objeto de promover en la UC una cooperación de calidad orientada al desarrollo humano y sostenible, reforzando el papel de la institución como agente social al tiempo que contribuye a la eliminación de las desigualdades internacionales y a la erradicación de la pobreza en el mundo.

De este modo, la Oficina coordina y canaliza el Programa de Voluntariado de la UC con entidades locales de diferentes sectores y lleva a cabo acciones de información, investigación, formación y sensibilización que están abiertas a toda la comunidad universitaria. Estas acciones abarcan temas globales como los derechos humanos, el comercio justo o el consumo responsable.

Centrada en ese objetivo, la Oficina de Acción Solidaria ha sido asumiendo progresivamente las funciones de gestión de toda la Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD).