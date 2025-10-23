Cerca de 7.000 alumnos participan en el XIII programa de emprendimiento juvenil STARTinnova

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, presenta la XIII edición del programa de emprendimiento juvenil STARTinnova. - JAVIER COTERA/GOBIERNO DE CANTABRIA

Arasti aboga por preparar a las nuevas generaciones para un futuro digital, innovador y lleno de oportunidades

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.000 alumnos, 87 empresas y 55 centros educativos participan en la XIII edición del programa de emprendimiento juvenil STARTinnova, con el objetivo de fomentar el desarrollo de comportamientos emprendedores entre estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional (FP).

El programa se ha inaugurado este miércoles, en un acto al que ha asistido el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, quien ha abogado por preparar a las nuevas generaciones para un futuro "digital, innovador y lleno de oportunidades".

Durante su intervención, el consejero ha abogado por enfrentar "con confianza y determinación" ese tren tecnológico marcado por la digitalización, la innovación, el conocimiento y la creatividad "como pilares de la competitividad" como consecuencia de la globalización y los nuevos modelos de negocio.

"Tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la robótica, la ciberseguridad o la biotecnología forman parte ya del día a día de nuestros emprendedores y las posibilidades son infinitas", ha considerado Arasti, quien ha advertido de que las nuevas empresas tecnológicas "están modificando la economía, nuestra forma de vivir y también la manera de trabajar".

En este sentido, ha puesto en valor el programa STARTinnova, una iniciativa "consolidada como un referente" en Cantabria a la hora de fomentar el desarrollo de competencias de emprendimiento en los últimos 12 años.

"STARTinnova es una herramienta clave para seguir los pasos marcados por nuestra Agenda Digital y una excelente ocasión para que los estudiantes muestren sus ideas y talento, así como impulsar la edificación de una Cantabria con más innovación y futuro", ha subrayado Arasti, quien ha destacado, además, su capacidad para poner a disposición de los estudiantes las metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o de otra índole.

El consejero ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha esta legislatura, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, diversas iniciativas para dotar a los jóvenes de competencias digitales y en emprendimiento para que puedan aprovechar las oportunidades que brinda la nueva era digital.

Así, se ha referido al proyecto piloto de hibridación del conocimiento, el programa universitario de competencias digitales especializadas en videojuegos y el programa 'Formar para Contratar'.