Cerca de mil animales se dan cita en la feria de ovino y caprino de Arredondo

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, acude a la feria de ganado de Todos los Santos de Arredondo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tradicional feria de ganado de Todos los Santos de Arredondo ha reunido a cerca de 1.000 animales, con 900 cabezas de ganado ovino y caprino, dos ganaderías de tudanca, cinco ejemplares de ganado caballar y un mercado con más de 200 puestos llegados de diferentes puntos de España y Francia.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha destacado la importancia de este evento, ya que han participado las primeras ganaderías de vacuno tras las restricciones por la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Y es que, en el evento se ha permitido nuevamente la presencia de ganado vacuno en el recinto ferial, aunque en este municipio es tradicional la asistencia de reses ovinas y caprinas.

Entre las actividades programadas ha destacado el tradicional concurso de cabras, una de las citas más esperadas de la feria, que ha reunido a numerosos participantes y público aficionado, además de actuaciones musicales, entre otras.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha puesto en valor el papel que desempeñan este tipo de ferias en la promoción de la ganadería extensiva, las razas autóctonas y el medio rural, además de su contribución a la dinamización económica y social de los municipios del interior de Cantabria.

MEDIDAS VIGENTES FRENTE A LA DNC

Por otra parte, la consejera ha insistido en la necesidad de mantener las medidas vigentes en la última resolución publicada en el BOC, hasta el 31 de diciembre y que, en el caso concreto de ferias, concursos, exposiciones y demás concentraciones ganaderas autorizadas en Cantabria se debe garantizar la limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos y animales participantes, así como conservar un registro documental de dichas actuaciones.

Por ello, la titular de Ganadería ha recordado la importancia de la colaboración de ganaderos, transportistas, operadores y organizadores de eventos ganaderos para mantener el elevado estatus sanitario de la cabaña bovina cántabra y garantizar la protección de uno de los sectores estratégicos de la comunidad autónoma.