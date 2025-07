"El cerebro tiene un petabyte de capacidad, casi todo el contenido de Internet", pero hay que ejercitarlo, dice experta

CASTRO URDIALES 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una de las principales propiedades del cerebro humano es su capacidad de almacenar información y, en comparación con un ordenador, "se calcula que tiene capacidad para un petabyte de datos, que es casi todo el contenido de Internet". Pero para lograrlo hay que "poner al cerebro a hacer ejercicio".

Así lo ha explicado la presidenta del Consejo Español del Cerebro y de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, Mara Dierssen, quien este lunes 21 a las 18.00 horas pronunciará, en el centro cultural La Residencia de Castro Urdiales, la conferencia 'Arquitectos cerebrales de la memoria y el aprendizaje'. Una propuesta de la Universidad de Cantabria (UC) enmarcada en las actividades culturales de los Cursos de Verano, de acceso libre y gratuito.

Con un lenguaje divulgativo y un enfoque didáctico, Dierssen hablará de memoria, aprendizaje y de los "infinitos recuerdos" que acumulamos a lo largo de la vida. Pero para mantener el cerebro activo "lo que hay que hacer es usarlo, ponerlo a hacer ejercicio" para retrasar el natural envejecimiento de las células.

De hecho, el cerebro es "un sistema muy potente" que permite a un adulto "memorizar el sonido, la ortografía y el significado, tres informaciones diferentes, de entre 20.000 y 100.000 palabras. Los jugadores de ajedrez pueden memorizar hasta 100.000 movimientos posibles. O un concertista de piano ha memorizado la coordinación de casi 30.000 notas", explica Dierssen.

Así "cuanto más desarrollemos su plasticidad, no perderemos esa reserva cognitiva y cerebral. Aprender toda la vida es parte de ello, pero el cerebro no está aislado del resto del organismo. Una buena nutrición y el ejercicio conecta con el concepto de capital cerebral, que es desarrollar al máximo nuestras capacidades", subraya la ponente.

SOBRE EL ALZHEIMER

"Un cerebro estimulado tiene una reserva cognitiva que retrasa el impacto de los procesos neurodegenerativos bien asociados a la edad, o asociados a patologías como el Alzheimer, por eso depende mucho de lo que hagamos con nuestro cerebro", ha subrayado.

Y es que si hay una enfermedad que afecta directamente a esos recuerdos es, precisamente, el Azheimer. "Los sistemas cerebrales que se encargan de los recuerdos más antiguos y más modernos son distintos. La pérdida de memoria en el Alzheimer empieza por la memoria reciente porque el sistema cerebral que se encarga de esa memoria reciente es diferente y es más sensible al deterioro cognitivo. En cambio los recuerdos más antiguos son más resistentes, en parte porque no están en una única parte del cerebro. La memoria a largo plazo se conserva más porque no depende de un único sistema", señala Dierssen.

La doctora estudia en el Centro de Regulación Genómica las enfermedades hereditarias, las discapacidades intelectuales, la genómica y los sistemas de regulación "para tratar de entender un poco mejor este tipo de enfermedades".

La conferencia de Mara Dierssen es la penúltima actividad cultural de las organizadas en la sede de Cursos de Verano de la UC en Castro Urdiales.

La última es el taller 'El gesto y la abstracción como lenguaje pictórico en el paisaje', que impartirá el 30 de julio en el centro cultural La Residencia la artista plástica y profesora de pintura online, Ana Sara Soberón.