Ceruti afirma que "no se ha perdido" la posibilidad de destinar el Rema a centro de surf

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti, ha afirmado hoy que "no se ha perdido" la posibilidad de destinar el edificio Rema de la Segunda Playa del Sardinero a centro de surf, como aprobó el Pleno municipal, pues la Dirección General de la Costa y el Mar "no ha dicho que vaya a prohibir" ese uso sino que, en sus alegaciones, se refiere a la tramitación.

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras conocerse este fin de semana que Costas ha rechazado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para el cambio de calificación de la parcela del Rema de espacio libre a equipamiento deportivo puesto que éste último "resulta incompatible con la normativa de Costas", según alega.

Al respecto, Ceruti, que ha recordado que el director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla, ya había solicitado dos reuniones con Costas desde octubre para abordar éste y otros asuntos, cree que el asunto se podrá resolver porque, según el Ayuntamiento, "jurídicamente no hay motivo para oponerse".

Además, ha aclarado que el Ministerio "no está diciendo que vaya a prohibir que se haga eso: está hablando de la manera de tramitarlo, con la que nosotros no estamos de acuerdo", por lo que desde Urbanismo "seguiremos avanzando en este sentido y sabiendo que no se ha perdido la posibilidad de conseguir ese uso que aprobó el Pleno".

En sus alegaciones, Costas defiende que el suelo debe calificarse como dominio público marítimo terrestre, mientras que Urbanismo esgrimirá, en el informe que está elaborando, que ésta no es una calificación, sino que lo serán las de los usos.

"No creo que haya mucha gente que esté celebrando que hayan derribado un edificio con grandes posibilidades como el de la Horadada. Vamos a tratar de evitar que se derribe éste también y otros edificios que pueden prestar un servicio público", como el de la Residencia Cantabria, a propuesta de Urbanismo.

"No entendemos que el Rema esté en peligro de que ocurra eso en este momento", ha subrayado el edil al respecto.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local.