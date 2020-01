Ceruti avala la labor de Félix Álvarez y no va a echar "abono" a la "polémicas" en Cs

Publicado 21/01/2020 13:53:15 CET

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha avalado la labor de Félix Álvarez como portavoz parlamentario, porque "tiene la capacidad y formación" para ese cargo, y ha señalado que no va a echar "abono" a las "polémicas" que están generando en el partido algunas personas con "intereses particulares".

Así se ha pronunciado este lunes el portavoz santanderino de la formación naranja sobre la petición de dimisión de Álvarez en algunas agrupaciones de Cs y que, a su juicio, no tiene "justificación" porque es la "persona idónea" para estar en ese puesto.

Y lo es, en su opinión, por la "experiencia" que ha tenido Álvarez en el Congreso de los Diputados, donde ha hecho una "buena gestión en defensa de los intereses de Cantabria y España". "Tiene capacidad y formación como para estar en ese lugar", ha considerado Ceruti.

En cuanto a las críticas hacia Álvarez en las asambleas de algunas agrupaciones y que han trascendido públicamente, el concejal de Cs en Santander ha manifestado que "estas polémicas está muy bien tenerlas en casa, pero no creo que tenga ningún sentido tensar la cuerda salvo que haya intereses particulares".

"Como yo no tengo esos intereses, no voy a dar abono a esas actuaciones", ha apostillado Ceruti, que ha apostado por "defender el partido" que está pasando "una época mala" pero que está en ante "un momento crucial".

Así, ha señalado que, aunque "algunos" se estén poniendo "nerviosos pensando en sí mismos", la formación tiene que aguantar sus "envites" y mantener su mensaje de "moderación", que es el que a él le ilusionó, para colocarse en el "centro del espectro político" que está "absolutamente huérfano en estos momentos por la radicalización de los demás partidos".

"Es imprescindible que haya un partido como Ciudadanos en el escenario político español", ha destacado Ceruti, que de cara a la renovación de los órganos del partido a nivel regional, que tendrá lugar tras la asamblea general nacional de marzo, no tiene "ninguna ambición".

"Tengo suficiente trabajo en este Ayuntamiento, para que se note de verdad que se pueden cambiar las cosas, como para meterme en batallas de ese tipo. No me he metido en ninguna de ellas y no me voy a meter. No tengo ninguna ambición en ese sentido", ha dicho.

También se ha pronunciado sobre la designación del alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, como portavoz autonómico, puesto que estaba vacante por la dimisión de Álvarez hace una mes por no haber reconocido en un comité del partido que hizo un contrato de un día al exdiputado Rubén Gómez como asesor del Parlamento.

Ceruti ha dicho que le parece "estupenda" la designación de Fernández Soberón porque le parece "una persona con capacidad y experiencia" y ha destacado que, en su primera reunión con los concejales del partido en Cantabria, trasmitió un "mensaje de puro sentido común e irrefutable de que hay que pensar en el partido".

Además, los periodistas le han preguntado por que se haya contratado de nuevo a Rubén Gómez como asesor del Grupo Parlamentario de Cs y ha dicho que le parece "estupendo". "Cuando se convocaron las elecciones y no va en la lista porque volvería a ir como diputado nacional, pensé que era una pérdida de oportunidad para el partido que él no estuviera el Parlamento y eso se puede subsanar ahora contratándole", ha dicho.

"Rubén Gómez ha sido nuestro representante en el Parlamento regional durante cuatro años, en una situación dificilísima y lo ha hecho fenomenal. Lo ha hecho magníficamente y es el hombre que tiene la experiencia y el conocimiento que no tenemos ninguno de los demás en el grupo parlamentario ni el partido", ha manifestado Ceruti, para quien "no contratarle sería imperdonable".