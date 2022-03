Ceruti cree que la reacción ciudadana es la manera de frenar el proyecto de Adif para la integración ferroviaria

La negociación del presupuesto municipal con Vox sigue pendiente de la decisión del TSJC sobre el recurso del PP

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, cree que la manera de frenar el proyecto del Ministerio de Transportes y Adif para la integración ferroviaria de la ciudad es "desde la ciudadanía". "Si reacciona la ciudad, tendremos posibilidades; sino, tragaremos con la losa".

Así se ha pronunciado el socio de Gobierno del PP en el Consistorio a preguntas de la prensa sobre el proyecto de integración, para el que Ceruti seguirá reclamando un concurso de ideas "porque se está jugando con el futuro del barrio más castigado urbanísticamente de la ciudad", el de Castilla-Hermida.

Por eso, Cs pedirá al Ministerio que "cumpla" el convenio para el concurso de ideas, en contra de la opinión del resto de las partes --Ministerio, Adif, Gobierno de Cantabria y Alcaldía de Santander--, que quieren continuar con el proyecto ferroviario.

Por otra parte, Ceruti ha matizado hoy sus palabras de hace una semana, cuando habló de las "consecuencias personales" de seguir adelante con el proyecto -- "la solución es muy fácil: que la alcaldesa me cese"--, dijo. Ha explicado que lo dijo "con una sola intención, dejar claro que lo que importa es la ordenación ferroviaria; que estando en juego la integración, no importan ni los cargos ni los no cargos".

Cuestionado sobre si considera que el PP ha roto el pacto de Gobierno puesto que las obras de integración van a continuar, aunque según la alcaldesa, Gema Igual (PP), el proyecto no es competencia del Ayuntamiento, y si fuera así, si Cs se plantea no apoyar el presupuesto de 2022, Ceruti ha manifestado que "no se trata de provocar un enfrentamiento interno ni externo sino de defender los intereses de la ciudad".

"Haré lo que sea necesario, todo lo que esté en mi mano, para conseguir que se cumpla el acuerdo que teníamos con el Ministerio, Adif y Renfe de convocar un concurso de ideas sobre el proyecto", ha subrayado. Según los plazos previstos inicialmente, el concurso se licitaría en octubre y en diciembre estarían las ideas para abordar con las partes implicadas.

Ceruti ha denunciado que Santander tiene "la peor red de Cercanías de España, patética, pero de eso no se habla". Además es la única ciudad "importante" del norte que no va a tener un AVE "y no pasa nada". Y "el peor proyecto" de integración ferroviaria --"la lápida que nos tiran en Santander"--, que "no solo se acepta sin más, sino que su gran impulsor es el PP".

"Tenemos que coger a toda prisa la lápida no sea que vaya el dinero", ha reprochado el edil, que ha recordado que había un proyecto de 700 millones de euros "que desapareció de la noche a la mañana sin que aquí haya pasado nada. Y el problema es si ahora discutimos que nos dejen unos meses para buscar la mejor solución".

Para el concejal, si no tuviera claro que se trata de "defender intereses partidarios por encima del interés de la ciudad" pensaría que "padecemos Síndrome de Estocolmo" porque "cuanto más nos atizan, cuanto más raptados nos tienen en una red de Cercanías que no funciona, en un AVE que no llegará y en proyecto que es el peor de todos, más decimos 'dame'". "Como no lo entiendo, voy a hacer todo lo posible porque se reconsidere esa situación".

Además, Ceruti ha subrayado que la integración no se puede entender solo "como la respuesta a los intereses ferroviarios del Ministerio" sino "como una gran apuesta urbanística para Santander".

Renunciar al concurso de ideas y aceptar la solución propuesta supondrá, según el edil, "condenar al barrio de Castilla-Hermida a seguir tragando sus 75.000 coches de entrada y de salida diarios" sin aprovechar la oportunidad que el espacio puede suponer para reordenar el tráfico de la entrada de Santander.

En este sentido, ha negado que esta cuestión se pueda abordar con el proyecto de Adif, como dijo la alcaldesa, y ha insistido en que "se está jugando con el futuro del barrio más castigado" y del de mayor población.

Por eso ha subrayado que pedir al Ministerio que cumpla el compromiso para convocar el concurso de ideas "es una exigencia moral". "Y no puedo entender que no haya unanimidad de todos los partidos para exigir este cumplimiento", ha dicho Ceruti, que ha acusado a PP, PSOE y PRC de adoptar esta postura "no pensando en el interés de Santander" sino "obedeciendo a sus jefes". "Tenemos que defender la dignidad de Santander y dejar de vivir pensando que somos lo último, aceptar las migajas y encima dar gracias".

"Pedimos unos meses de plazo para un concurso de ideas y es que vamos a perder la integración ferroviaria por culpa de Cs. Vamos a dejar de engañar a los ciudadanos", ha instado Ceruti, que ha afirmado que "si la gente de Santander no decide defender a su ciudad, nos comeremos este proyecto".

Al respecto, ha afirmado que "hay manera de frenar este proyecto desde la ciudadanía". La Concejalía de Urbanismo irá evaluando lo que pueda hacer en cada momento pero "esto lo redirige la ciudadanía. Si reacciona la ciudad, tendremos posibilidades; sino, tragaremos con la lápida", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, sobre la negociación de los presupuestos municipales para este año, Ceruti ha recordado que el único partido dispuesto a hacerlo es Vox siempre que se cumpla su exigencia de que el PP retire el recurso contra el acuerdo de modificación del Reglamento de Pleno para permitir la creación de comisiones de investigación.

Aunque la alcaldesa anunció que no lo iba a retirar, el asunto está pendiente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y Vox estaría dispuesto a seguir negociando si la Sala no admite a trámite el recurso, pero aún no se ha pronunciado por lo que el Ayuntamiento sigue funcionando con presupuestos prorrogados.

INNOVACIÓN Y MODELO DE CIUDAD

Por otra parte, sobre la posible solución del Ministerio de Política Territorial para que Santander pueda recuperar los 623.000 euros de fondos europeos perdidos para un proyecto de innovación, el concejal ha dicho que no han recibido ninguna comunicación al respecto.

Ciudadanos, que además de Innovación gestiona Urbanismo, tampoco ha recibido respuesta sobre la paralización cautelar del concurso para la redacción del modelo de ciudad tras el recurso de una empresa que no fue admitida. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales deberá decidir si lo admite a trámite.