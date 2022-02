Ceruti (Cs) sobre la crisis del PP: "No me sorprende, están haciendo entre ellos lo que ya han hecho antes con otros"

El portavoz de Cs dice que avanza la resolución de los problemas "de emergencia" en los Campos de Sport

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha afirmado hoy que la crisis abierta en el Partido Popular no le sorprende. "Sorprender, a mí personalmente no me sorprende, porque ahora están haciendo entre ellos lo que ya han hecho antes con otros", ha manifestado.

A preguntas de la prensa sobre la crisis en el PP tras las acusaciones entre su presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ceruti, cuyo partido gobierna en coalición con el Popular en el Ayuntamiento de Santander, ha afirmado que "no es asunto nuestro", aunque "evidentemente preocupa".

Pero, ha reiterado, se trata de un "asunto interno" del PP "y nosotros estamos aquí para que la gente recuerde que existen alternativas de gobierno serias, que pretenden desde la moderación resolver los problemas de España".

RACING

Por otra parte, también a preguntas de la prensa sobre posibles avances tras la reunión que se celebró a primeros de mes sobre la situación de los Campos de Sport del Sardinero, Ceruti ha informado que está avanzado la tramitación de la resolución de los problemas "de emergencia" que la Concejalía de Deportes (Cs) lleva tramitando desde hace meses, que "parece que se ha desbloqueado" como consecuencia de aquel encuentro.

Unos problemas "de emergencia" que se refieren al arreglo de las puertas del estadio y luminarias, en un estado deficiente de mantenimiento y que pueden "generan un peligro para las personas", según advirtió Cs en enero.

Hoy, Ceruti ha recordado que en el encuentro de febrero, con participación de los grupos políticos, los servicios municipales de Intervención y Asesoría Jurídica, y el Real Racing Club de Santander, se acordó una nueva reunión dentro de un mes --a principios de marzo-- para avanzar en una posible solución, una herramienta jurídica que "permita encajar las necesidades del Racing, las necesidades del Ayuntamiento y el arreglo del campo", se dijo entonces.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local de Santander