Ceruti pretende convocar el concurso para la integración y dice que a Zuloaga "le ha traicionado el subconsciente"

SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha asegurado hoy que sigue dispuesto a convocar este mes el concurso de ideas para la integración ferroviaria, y ha opinado que al vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, "le ha traicionado el subconsciente" cuando habla de pérdida de oportunidad para la ciudad si no acepta el proyecto actual.

A preguntas de la prensa después de que ayer Zuloaga atribuyeran la "paralización" del proyecto de integración a la falta de una postura común en el equipo de Gobierno de Santander, con un PP partidario del mismo, y Cs, que se opone a la solución ofrecida por Madrid, Ceruti ha subrayado que su formación sigue exigiendo que el Ministerio de Transportes y Adif "cumplan el acuerdo, que aceptaron en su momento, de que en octubre convocáramos un concurso de ideas sobre todo el área afectada".

Un acuerdo que "fue despreciado unilateralmente por parte del Ministerio en una reunión de urgencia, en la que dijo que, 'de lo dicho, nada'", ha señalado.

Según ha dicho, en su formación "no sabemos que haya habido ningún movimiento" y ha reiterado que su plan es "seguir con aquello que convinimos".

Así, ha asegurado que en Cs siguen trabajando para que este mes se apruebe en Junta de Gobierno local la convocatoria del concurso de ideas; aprobación que necesita el voto a favor o la abstención del PP.

Al respecto, el edil ha insistido en que los populares "saben perfectamente" la postura de Ciudadanos, "que está por escrito y en un pacto de gobierno que les dio la Alcaldía". Pero ha reconocido que no le sorprendería "si traicionan una vez más públicamente y sin ningún pudor el pacto", como en su opinión han hecho recientemente con el Cabildo de Arriba.

Sin embargo, Ceruti ha asegurado que exigirá al PP que cumpla el pacto. "Harán lo que les dé la gana. Si tienen que abstenerse para cumplir el pacto, lo razonable será que se abstengan y que salga en Junta de Gobierno local con nuestros votos. Si están dispuestos a ir en contra, que se retraten una vez más como personas sin palabra que no han tenido intención en ningún momento de cumplir el pacto", ha dicho.

Por otra parte, el concejal ha considerado "sorprendente la salida de ayer de Zuloaga" porque "para desgracia de Santander, la comitiva fúnebre que quiere poner esa losa en Castilla-Hermida está compuesta por Zuloaga por el PSOE, por esta última versión del PRC --que antes mantenía la opción de trasladar las estaciones hasta La Marga-- y, como enterrador jefe, por César Díaz (PP). Están totalmente de acuerdo en cometer esa barbaridad", ha subrayado.

"Que diga Zuloaga que urge porque las oportunidades pasan, dando a entender que si se dijera que sí el dinero va a estar ahí inmediatamente, contrasta con lo que ocurre en Torrelavega, donde hay un acuerdo pleno y no aparece en los Presupuestos Generales del Estado para 2023", ha observado Ceruti, para quien el socialista "tiene que ver más esos detalles que jugar a futuribles y sobre todo, que cerrar la puerta a grandísimas ocasiones para esta ciudad".

Además, el portavoz de Cs considera que "el subconsciente ha traicionado" a Zuloaga cuando habla de "pérdida de oportunidad" para la ciudad. Porque, en su opinión, ejecutar el proyecto actual, "mediocre no, peor", es "una pérdida de oportunidad imperdonable para Santander" porque no contemplan reconducir el tráfico "que asfixia" a Castilla-Hermida, ni crear espacios verdes, ni el by pass para el tráfico.

Es decir, el proyecto "no contempla nada de lo que necesita Santander para un desarrollo urbanístico adecuado; nada de lo que la participación ciudadana puso en negrita", ha censurado.

Sin embargo, los tres partidos --PP, PRC y PSOE-- que tienen "una mayoría aplastante en el Ayuntamiento están dispuestos a cometer ese entierro de la ciudad", ha insistido.

Para Ceruti, "lo esencial no es llevar la razón nosotros: es que en esa zona de Castilla-Hermida pueda haber un parque superior al de Paseo de Pereda; que los cuarenta y tantos mil coches que entran cada día por esa parte de la ciudad, puedan hacerlo por un subterráneo; la posibilidad de tener una conexión de las estaciones con el centro con un centro multimodal mejorado; la posibilidad de que haya más conexiones con la calle Alta sin necesidad de una losa que cuesta más de 90 millones".

En este sentido, ha subrayado que "el gran proyecto aquí es gastarse 90 millones de euros en una losa de hormigón. Y yo voy a defender el derecho de los vecinos de Santander a respirar en la ciudad y a estar orgullosos de la entrada de su ciudad". Unas cuestiones que "son perfectamente posibles con un mínimo esfuerzo y probablemente incluso a menor coste del proyecto actual", ha asegurado.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local.