Ciencia defiende que "excelencia y cooperación" sigan siendo los motores del nuevo Programa Marco 2021-2027

El secretario general de Coordinación Científica, Rafael Rodrigo, aboga por promover la coherencia y complementariedad de iniciativas conjuntas europeas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades defiende que la "excelencia" y la "cooperación" deben seguir siendo los principales motores del nuevo Programa Marco 2021-2027 de la Unión Europea (UE), continuación del Programa Horizonte 2020, tal y como ha asegurado este lunes en Santander el secretario general de Coordinación Científica de esta cartera, Rafael Rodrigo.

Rodrigo considera que la excelencia es una "fortaleza" en la que se basa el modelo europeo de investigación e innovación, y defiende la necesidad de introducir una racionalización de las grandes iniciativas conjuntas europeas, promoviendo su "coherencia y complementariedad".

Así lo ha dicho en la inauguración del encuentro 'Horizon Europe. The new Research and Innovation Framework Programme: challenges and opportunities', que se celebra este lunes y martes en la última semana de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Este encuentro está codirigido por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que no ha estado presente en esta primera jornada.

En una conferencia inmediatamente posterior a la inauguración, el miembro de la Comisión Europea para la Innovación, Luis Sánchez, ha repasado los principales pilares y novedades de este nuevo Programa Marco, así como algunos de sus objetivos, como seguir fomentando las infraestructuras a nivel europeo buscando su sostenibilidad a largo plazo porque "son un motor para la excelencia".

Asimismo, ha indicado que el objetivo europeo es tratar de avanzar en la "innovación disruptiva" con medidas como racionalizar todos los instrumentos financieros. "La CE está convencida de que invertir en investigación es invertir en el futuro de Europa", ha zanjado Sánchez Álvarez, que ha recordado que Europa "sigue siendo líder" en producción científica.

También ha mencionado la intención de la CE de estimular la inversión privada en investigación y ha defendido el valor añadido de los proyectos europeos frente a los nacionales. Del mismo modo, ha lamentado que hay muchas propuestas que a pesar de superar todos los criterios de evaluación, no se pueden financiar, por lo que se genera una "pérdida de oportunidades" para Europa.

Por ello, ha expuesto que la Comisión Europea (CE) quiere "mitigar" esta situación dando más flexibilidad y favoreciendo las sinergias con otros programas europeos y también pretende conectar el diseño de las políticas con los programas de investigación.

Además, se ha referido a la "preocupación" que tiene la CE con el hecho de que en 2017 hubo más de 100 empresas estadounidenses en el ranking de compañías con una extraordinaria valoración bursátil, frente a 26 europeas.

RODRIGO: "GARANTIZAR" LA CONTINUIDAD DE LA FINANCIACIÓN

Rodrigo también ha destacado como de "vital importancia" las negociaciones para el nuevo Programa Marco antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 para garantizar la continuidad de la financiación en este ámbito.

Al respecto, ha añadido que España se ha alineado con la posición del Parlamento Europeo de aumentar el presupuesto para este Programa Marco 2021-2017 hasta los 120.000 millones de euros, al tiempo que ha remarcado que esta iniciativa "apunta más alto" que Horizonte 2020.

En cuanto a la aportación de las entidades españolas a Horizonte 2020, ha concretado que entre 2014 y 2017 España ha sido el cuarto país en retorno económico, con unos 2.800 millones de euros, y que ha tenido el liderazgo en número de proyectos, con un 15,8 por ciento del total. Este hecho demuestra el "posicionamiento estratégico" de las entidades españolas.

En este sentido, ha reivindicado que la participación española en Horizonte 2020 ha superado "con creces" los "objetivos ambiciosos" que tenía, ya que España consigue más fondos de los que aporta.

Además de asegurar que el Ministerio participa en las negociaciones con la premisa de defender los intereses de la ciencia y la investigación españolas, Rodrigo ha incidido en la ciencia de alta calidad que se realiza en España.

Sin embargo, ha lamentado que el conocimiento no está siendo absorbido por las empresas, lo que supone, a su juicio, una debilidad, por lo que ha afirmado que en el Ministerio consideran clave la colaboración público-privada en el ámbito de la I+D+i.

MENÉNDEZ: "CONOCIMIENTO DISRUPTIVO" PARA AVANCE DE LA SOCIEDAD

Por su parte, Menéndez ha reivindicado la capacidad de investigación del CSIC y ha explicado que desde el Ministerio se le ha transmitido la "relevancia y prioridad" que el nuevo equipo ministerial otorga a la participación española en el sistema de investigación e innovación en Europa.

Igualmente ha advertido de que basar el impacto de la innovación en los resultados económicos "dejaría de lado" la creación de conocimiento disruptivo y avanzado, que es, en su opinión, el único capaz de hacer avanzar a la sociedad en el medio y largo plazo.

Así, ha pedido no subestimar el valor que la innovación genera para las generaciones futuras y ha destacado que los diferentes Programas Marco desarrollados hasta la actualidad demuestran que la inversión en estas áreas juega un papel fundamental en el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad de la UE. "Invertir en innovación e investigación es invertir en el futuro de todos los europeos", ha dicho.