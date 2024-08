Cientos de santanderinos homenajean a los campeones olímpicos Diego Botín y Florián Trittel

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de santanderinos se han dado cita esta tarde en la explanada del Club Marítimo de Santander para homenajear a los campeones olímpicos Diego Botín y Florián Trittel que el pasado 2 de agosto, en aguas del campo de regatas de Marsella, consiguieron el primer oro de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la 'medal race' de la categoría 49er de vela, así como a su entrenador, Álvaro del Arco.

El homenaje, organizado por el Club Marítimo de Santander, ha comenzado con el lanzamiento de 21 salvas en honor a los campeones que llegaron hasta el lugar a bordo del 'Groucho', la embarcación del Club que dirige las regatas cada fin de semana, desde el CEAR de Vela hasta los Raqueros, donde jóvenes regatistas les esperaban para hacerles el pasillo de honor mientras sonaba el 'We are the champions' de The Queen y los aplausos de los asistentes.

En el escenario les esperaban las autoridades entre las que se encontraban la consejera de Deportes, Eva Guillermina Fernández; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz; el presidente del Club Marítimo, Fernando Pereda, y el comodoro del Club, José Luis Gómez Cospedal.

En sus intervenciones, los dos deportistas olímpicos y su entrenador se han mostrado agradecidos por el recibimiento y a todos aquellos que les han acompañado en su trayectoria hasta conseguir el oro.

En sus palabras, Botín ha reconocido que ha cumplido "un sueño" que tenía desde niño cuando veía entrenar a los deportistas olímpicos en la bahía de Santander, y ha señalado que han aprendido de los "errores" tras quedarse a las puertas de las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, así como que esta presea es "merecida".

Mientras, Trittel ha querido agradecer "desde lo más profundo del corazón" el recibimiento y ha destacado las "muchas horas" que han entrenado en las aguas de la bahía. Además, se ha mostrado emocionado al ver "cómo Santander vibra con la vela" y a los jóvenes deportistas que demuestran que "hay un gran futuro en este deporte".

Por otra parte, Pereda ha dicho que este oro "agranda la historia" del Club Marítimo del que ha recordado que está próximo a celebrar su centenario. En este sentido, también ha hablado Gómez Cospedal que ha agradecido a los olímpicos los momentos "que nos habéis hecho sentir" y ha resaltado sobre Botín que ha devuelto "los honores" a los socios del Club que le impusieron la medalla de honor antes de partir a París.

Por su parte, Fernández les ha trasladado la enhorabuena por parte del Gobierno de Cantabria y de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y ha destacado el arraigo de la vela en Cantabria, así como ha puesto en valor el esfuerzo que hay detrás de la medalla. "Un premio a una trayectoria de esfuerzo, de trabajo y también de malos momentos que ahora compensa este oro", ha dicho.

Por último, Igual ha comentado el "honor" que es tener en Santander a dos campeones olímpicos que ya son un "referente" para los niños. "Tenéis a la ciudad a vuestros pies", ha concluido.

Tras los actos de homenaje, Botín y Trittel, que han estado arropados por sus familiares, han hecho entrega al Club de la licra con la que disputaron la regata olímpica firmada por ambos.