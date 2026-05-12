'Las Cinco Cantabrias On Tour' promociona en Sevilla la gastronomía regional

Martínez Abad destaca en Sevilla los "vínculos históricos" entre Cantabria y Andalucía durante la cata de vinos de Jerez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Casa Guardiola de Sevilla ha acogido este martes la primera cita de la iniciativa de promoción turística 'Las Cinco Cantabrias On Tour', que ha consistido en un menú degustación y una cata de vinos de Jerez de bodegas fundadas por los jándalos, en la que se ha puesto en valor su papel y los "vínculos históricos" entre Cantabria y Andalucía.

La labor de los jándalos --los cántabros que emigraron al sur en el siglo XIX, principalmente a la capital hispalense y a Cádiz--, ha sido el hilo conductor del evento, que ha contado con una cata de las bodegas La Cigarrera, Gutiérrez Colosía y Serdio; además de la degustación de un menú elaborado por el chef Nacho Solana, de los restaurantes Solana (Ampuero) y Pico Velasco (Voto) -ambos estrella Michelin- y maridado con vinos cántabros por Andrés Rodríguez, el sumiller del Cenador de Amós (Villaverde de Pontones) -tres estrellas Michelín-.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha participado en la cita y ha destacado que, gracias a los jándalos, el vínculo entre ambas regiones se extiende más allá de la liberación de Sevilla por navíos llegados de Cantabria bajo las órdenes del almirante Bonifaz.

Sobre estos emigrantes, ha señalado que son "cántabros que se integraron en Andalucía y participaron de forma activa en la vida social y económica, abriendo ultramarinos, tabernas, comercios de telas o periódicos, así como en la vida pública y política".

En cuanto a la gira de 'Las Cinco Cantabria On Tour', ha destacado que es una oportunidad para "difundir nuestro patrimonio gastronómico, acercando nuestros productos, nuestros cocineros y nuestra identidad culinaria a distintos puntos del mapa nacional".

"La gastronomía es una palanca de atracción turística clave para favorecer el modelo de turismo sostenible, descentralizado y desestacionalizado que persigue el Gobierno de Cantabria", ha subrayado.

EL EVENTO

La periodista Paz Ivison, especialista en vinos y formadora homologada del vino de Jerez, ha dirigido la cata de vinos. Después, ha sido el momento de degustar el menú diseñado por Nacho Solana, que ha puesto en valor el producto cántabro con elaboraciones como la tortilla de patata estilo Santander, la anchoa de Santoña, la merluza del Cantábrico o una deconstrucción de la quesada pasiega, entre otros.

En cuanto al maridaje, ha consistido en una selección de vinos, procedentes de diferentes puntos de Cantabria: Maldita la hora, de Sel d'Aiz; Finca Jornillo, de Casona Micaela; Mar de Fondo, de Miradorio; y Finca Morillas y Picos de Hielu, ambos de la bodega Picos de Cabariezo.

'Las Cinco Cantarbias On Tour' llegará también a Málaga, Valencia, Barcelona y Madrid a lo largo del año, llevando la gastronomía de la región a estas ciudades con las que tiene conexiones aéreas.