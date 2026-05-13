Cinco grupos actúan en el III festival Swingadelia que se celebrará el 6 de junio en Liencres

Presentación del III festival Swingadelia - GOBIERNO

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Swingadelia volverá a Liencres el 6 de junio con una tercera edición que reunirá música swing, jazz, gipsy, dixie y R&B con las actuaciones de cinco grupos: Zulu men, The Big Jamboree, Flaca and the beat, The Hot Club Quintet y La Nouvelle Helmantique.

'Zulu men' es una banda de rhythm & blues cargada de sonido Nueva Orleans, cuyos integrantes provienen de proyectos como Freedonia, Bob Sands Big Band, Border Caballero, Old Dixieland Band, Juno & Darrell o The Groove Family entre otras.

También estará 'The Big Jamboree', un grupo con más de 30 años de andadura nacido cuando unos jóvenes rockeros se decidieron a interpretar un estilo musical americano de la década de los 50 llamado Jump'n'Jive al estilo de Bill Haley.

Por su parte, 'Flaca and the beat' es swing "made in Cantabria", co standards de jazz rescatados del legado del American Songbook, versiones bailables a ritmo de swing de éxitos del pop y "alguna que otra sorpresa".

Mientras, los vallisoletanos 'The Hot Club Quintet' rinden homenaje al 'Hot Club' de Francia, la mítica formación encabezada por Django Reinhard.

Y la banda salmantina 'La Nouvelle Helmantique' está compuesta por seis músicos que cultivan el jazz original surgido de las calles de Nueva Orleans a principios del siglo XX.

Además, Dj Mercado negro + DJ Maiklown estarán a los mandos desde la cabina del Festival para hacer sonar música especialmente seleccionada para la ocasión, y a lo largo de la jornada nos ofrecerán sesiones que incluirán desde clásicos revisados a novedosas propuestas.

Como en anteriores ediciones, la Escuela de baile de Jesús Terán y su profesora María ofrecerán un taller de baile gratuito y abierto al público, dedicado en esta edición a uno de los estilos más dinámicos de los que componen la familia del Lindy Hop, como es el Boogie Woogie.

Además, para los niños, el clown cántabro Julianini ofrecerá su show de magia, juegos y cuentacuentos en horario de tarde. Y a las 16.00 horas, habrá pintacaras y maquillaje swing, talleres, manualidades, globos y otras actividades.

El evento contará además con un mercadillo vintage y un área de food trucks, y ofrecerá acceso gratuito en las plazas de La Cruz y Adolfo Suárez a partir de las 12.00 horas.

El consejero de Cultura, Turismo, y Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han presentado este miércoles Swingadelia 2026, un evento singular que se desarrolla en el entorno de Costa Quebrada y que explora las raíces musicales y estilísticas de un movimiento cultural "en auge" en España. Además, es el primer festival de swing creado en Cantabria.

Martínez Abad ha destacado la relevancia de iniciativas como este certamen dentro de la estrategia regional, ya que son "fundamentales para avanzar en la desestacionalización de la oferta cultural y turística de Cantabria. Propuestas de calidad, en entornos singulares como Costa Quebrada, permiten atraer visitantes durante todo el año y no solo en temporada alta", ha afirmado.

Además, ha destacado que se trata de un tipo de propuesta que "actúa como palanca para un turismo sostenible y diferente, vinculado a la cultura, la música y la experiencia". El objetivo, ha añadido, es "un visitante que busca algo más, que valora el entorno natural y que contribuye a un desarrollo equilibrado del territorio".

Por su parte, el alcalde de Piélagos ha reiterado su compromiso con este festival "que esta consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural de la región", y con el que se apuesta por una oferta "diversa y accesible para todos los públicos, dando un enfoque distinto y una oferta diferente".

Finalmente, ha agradecido que el Gobierno de Cantabria "haya apostado por primera vez por este Ayuntamiento", ya que ha lamentado que "hasta ahora no se había hecho una oferta y una promoción tan directa desde la propia Consejería y apoyando algo diferente como es este festival".