Cohorte Cantabria iniciará en abril su segunda fase, con un análisis molecular para evaluar riesgos de enfermedades

Los Responsbales De 'Cohorte Cantabria', Javier Crespo Y Marcos López Hoyos,Y El Consejero De Salud, César Pascual, Informan En Rueda De Prensa Sobre Las Novedades Del Proyecto. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

Cohorte Cantabria iniciará en abril la segunda fase del proyecto, en la que se realizará un análisis molecular con el objetivo de evaluar los riesgos a múltiples enfermedades de la población de cara a prevenirlas y mantener el estado de salud de los ciudadanos "durante más tiempo".

Para llevar a cabo este estudio de medicina de precisión, prevé cerrar en las próximas semanas un acuerdo de colaboración con la farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals (Boston), "el mayor banco genómico del mundo occidental", a la que se enviarán las muestras extraídas de los 51.000 cántabros voluntarios del cohorte (20% de la población entre 40 y 70 años), que es "el más importante del sur de Europa".

Así lo han informado este martes en rueda de prensa el director científico del IDIVAL y anterior director de Cohorte Cantabria, Marcos López Hoyos, y el actual, Javier Crespo, junto al consejero de Salud, César Pascual, que han destacado que el proyecto comienza así "su fase más transformadora", en la que se van a obtener resultados e iniciar procesos de investigación "mucho más importantes".

En concreto, en esta segunda fase se llevará a cabo un seguimiento de los voluntarios, a la que se añade las ciencias ómicas complementarias: la genómica (estudia el ADN) y la proteómica (analiza las proteínas expresadas), con las que se pretende conseguir una información de un valor "incalculable".

Este proceso se llevará a cabo en colaboración con esta farmacéutica "de referencia" mundial, con interés en las diferentes respuestas que puedan tener estas variantes genéticas a diferentes medicamentos que están por diseñar.

Por su parte, Cohorte Cantabria obtendrá una información genética "de primer nivel mundial" y una plataforma de investigación que permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades infrecuentes o raras, así como en las manifestaciones más infrecuentes de las enfermedades frecuentes y avanzar en la estratificación de la salud para prevenir las complicaciones de la enfermedad y prolongar el estado de salud de muchas personas.

Para ello el proyecto necesitará de más financiación, para lo que espera ampliar sus colaboraciones, así como un HUB de telecomunicaciones para conservar todos datos.

Finalmente, los responsables del proyecto han apuntado que el reclutamiento de voluntarios para participar en el proyecto en este momento está "mínimamente abierto" para algunas regiones de Cantabria que están "poco representadas".