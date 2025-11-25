El Colegio de Enfermería se suma a la red de Puntos Violetas y abre una "ventana de esperanza" a las víctimas

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria ha sido distinguido como 'Punto Violeta' y se convierte así en una "ventana de esperanza y oportunidad" para las víctimas de violencia de género, que podrán acudir a la sede de la entidad, en la calle Gravina 7 de Santander, y "encontrar una mirada aliada y una voz amiga".

El distintivo acreditativo ha sido colocado este martes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto con María Luz Fernández, presidenta del Colegio de la Enfermería, que se incorpora así a la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad y promovida en Cantabria desde la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación.

El representante del Estado ha valorado el papel del colectivo y su colegio, el más numeroso de la región con 5.000 profesionales, y en la lucha y prevención de la violencia de género, "la mayor de las desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad".

También ha destacado el hecho de que el distintivo se coloque el 25N, un día -ha dicho- "para detenernos a reflexionar" pero también para seguir trabajando en "la lucha incansable de las sociedades democráticas" contra la violencia contra las mujeres.

En este sentido, Casares ha considerado "fundamental" el "compromiso" de los colegios profesionales como el de Enfermería en la erradicación de la violencia de género, "una auténtica labra, algo injusto e inconcebible", en palabras de la presidenta de la entidad, partidaria igualmente de continuar trabajando y luchando para que esta "situación indudablemente cambie".

Y para ello, ha apuntado Fernández, "los profesionales enfermeros tenemos un papel muy importante dentro del entorno de la salud, un papel sobre todo de protección, de prevención y de estar siempre al lado del ciudadano, del vulnerable y del que más sufre".

Tras señalar que el 80% de los 5.000 integrantes del Colegio de Enfermería en Cantabria son mujeres, ha comentado que "entre nosotras también hay gente que indudablemente sufre de esta violencia".

En el acto de adhesión a la red de puntos violetas también han participado miembros de la Junta Directiva de la entidad colegial y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones.