El Colegio de Farmacéuticos de Cantabria abre "una nueva etapa" tras la reforma de su sede

Inauguración de la nueva sede el Colegio de Farmacéuticos. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria ha inaugurado este martes la reforma acometida en su nueva sede, en la calle Castilla de Santander, y que "más que un cambio" simboliza "una nueva etapa" de la entidad.

Y es que las obras ejecutadas han dado lugar a un espacio renovado al servicio de los profesionales de la región y, también, de los pacientes, resto de instituciones y Administración en su conjunto.

Al acto de inauguración de la nueva sede, en el número 13 de la citada vía, han asistido la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, María García; la tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Rita de la Plaza; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; y la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, entre otros.

García ha destacado que se trata de un día "especial" e "importante" para el Colegio, ha enmarcado el acto en la festividad de su patrona -la Inmaculada Concepción, que se conmemoró ayer, 8 de diciembre- y ha indicado que el objetivo de esta actuación es "reforzar su compromiso, servicio y vocación".

Asimismo, ha agradecido su presencia a los asistentes a esta cita ya que, según ha dicho, comparte con ellos "muchos proyectos", sobre todo desde la oficina de farmacia -donde se dispensan medicamentos- hasta el servicio de farmacia hospitalaria, pasando por la administración, la distribución y otros sectores como la investigación y la educación.

En este sentido, ha señalado que el Colegio quiere también dar respuesta a estos "retos actuales", y ofrece para ello formación a sus colegiados en la sede de la entidad, con el objetivo de que actualicen sus conocimientos y estén al tanto de las "muchas y muy rápidas" novedades que se van desarrollando en el ámbito de la profesión.

Por su parte, Rita de la Plata ha destacado que este Colegio "ha guiado" y "sigue guiando" la labor profesional de los farmacéuticos, que también son "digitales, asistenciales y sociales".

Así, entre los proyectos que se han llevado a cabo, ha subrayado que se ha trasladado la atención farmacéutica a las zonas despobladas, así como su lucha contra la soledad no deseada, por que las 278 farmacias que hay en la región sean lugares seguros contra la violencia de género y que los medicamentos lleguen "a todos y cada uno de los rincones de Cantabria" pese a su "complicada" orografía.

Por su parte, Casares ha respaldado el "extraordinario trabajo" del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria y ha puesto en valor que este nuevo espacio es "algo más que una sede", ya que a su juicio supone "un punto de encuentro", el hogar de los farmacéuticos y de las farmacéuticas de Cantabria y, en buena medida, también el inicio de "una nueva etapa", con una mayor vocación de servicio público, de mayor apertura a la sociedad y apuesta continua por la formación y la innovación.

Para el delegado, se trata de un Colegio profesional "vivo, con muchas ganas de seguir mirando al futuro", del que forman parte 900 colegiados y 278 farmacias, que son "un pilar fundamental" y "la primera puerta" del sistema de salud para los cántabros.

Finalmente, González Revuelta ha destacado que esta profesión es "fundamental y muy importante" para la región ya que la farmacia es el primer punto de contacto donde llega "cualquier persona a hacer cualquier tipo de consulta".

La presidenta de la Cámara cántabra ha puesto en valor la labor orientadora de los farmacéuticos, especialmente en un momento en el que la gente se informa a través de internet y la inteligencia artificial, así como su relación "familiar" con los vecinos en el mundo rural, y su trabajo por la innovación, la formación y de "constante mejora" en la atención al público.