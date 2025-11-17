Colindres y Argoños acogen la Comisión de Pescas, Costas e Insularidad de la FEMP - AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de Colindres y de Argoños se han convertido este lunes en la sede en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha celebrado la comisión de Pesca, Costas e Insularidad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Colindres, entre los temas debatidos en la comisión figuraba el problema de las algas asiáticas, una especie invasora que ya ha llegado a las costas del Cantábrico y está generando numerosos problemas a la flota cántabra, y las solicitudes de concesión de permisos para la explotación y comercialización de la misma.

Otro de los puntos ha sido la aprobación del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marítima. Finalmente, la comisión también ha debatido acerca del relevo generacional en el sector pesquero y la generación de empleo.

Tras la celebración de la comisión, que preside el alcalde de Haria, Alfredo Villalba, los integrantes de la misma han visitado la Cofradía de Pescadores de San Ginés y han conocido el puerto pesquero.

Posteriormente, los portavoces de la comisión han mantenido una reunión para conocer la actividad del Grupo de Acción Costera, GAC, Oriental de Cantabria y han visitado varios de los proyectos que el grupo ha ayudado a financiar.

Tras las visitas en Colindres, se han desplazado hasta Argoños donde han recorrido el histórico barrio de Ancillo, netamente pesquero, y han visitado el molino de mareas.

Los alcaldes de Colindres y Argoños, Javier Incera y Juan José Barruetabeña, han agradecido al presidente de la comisión que haya elegido los municipios cántabros para la celebración de la misma.

"Esta reunión ha supuesto que Colindres se haya convertido por un día en la capital costera de nuestro país", ha destacado Incera. "Para un municipio como Colindres, cuya economía e historia está absolutamente entrelazada con la pesca, convertirnos en sede de la Comisión de Pesca, Costas e Insularidad de un organismo como la FEMP, donde se desarrollan políticas públicas de ámbito local, es un auténtico honor", ha incidido.