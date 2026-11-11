El comercio de Cantabria abre con "normalidad" en la jornada de huelga general, según Coercan

Estado de una calle comercial de Santander en la jornada de huelga general - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La práctica totalidad del comercio de Cantabria ha abierto sus puertas este miércoles en la jornada de huelga general, que se desarrolla en este sector con "normalidad".

Así lo ha asegurado a Europa Press el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria Coercan, Gonzalo Cayón, que ha señalado que "prácticamente el 100 por cien" del sector tiene previsto trabajar.

Cayón ha destacado la presencia de cuerpos de seguridad en las zonas comerciales de los municipios de la región y ha confirmado la ausencia de incidentes en los accesos a los establecimientos.

Aún así, ha señalado que este es un primer balance, efectuado en el momento de la apertura, por lo que dentro unas horas la entidad ofrecerá una valoración más ajustada sobre cómo se desarrolla la jornada.