Comienza la fase de formación del programa de empresas de base tecnológica de SODERCAN - SODERCAN

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha dado el pistoletazo de salida a la fase de formación de la segunda edición del programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), en la que participan 19 proyectos de muy diversos sectores de actividad.

Los diez proyectos con mayor proyección pasarán a la fase de mentoring individual, en la que recibirán orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio, y podrán optar a premios en metálico y acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

En concreto, el programa EIBTS de SODERCAN contempla tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, y siete accésit de 10.000 euros. De la veintena de participantes, 17 ya están constituidos como empresa, y cinco proyectos están liderados por mujeres. Por sectores, sobresalen la industria 4.0, automatización y healthtech.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado "la calidad y potencial" de los proyectos seleccionados, así como el elevado número de solicitudes recibidas, 44 en total.

Un dato que, a su juicio, refleja el interés del programa de SODERCAN y el dinamismo del tejido emprendedor tecnológico de Cantabria, que está "en movimiento, creciendo y desarrollándose". "No queremos que ningún buen proyecto se quede sin asistencia en etapas tan delicadas como son el nacimiento y su primer escalado", ha subrayado.

La relación de iniciativas seleccionadas refleja la diversidad y el foco tecnológico del programa, con proyectos que abarcan desde biotecnología y blue economy, hasta valorización y gestión de activos ambientales, plataformas de extracción y estructuración automática de información, industria 4.0 y automatización, y healthtech y tecnologías médicas.

También, soluciones de transformación digital para organizaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos de negocio, software y servicios para entrenamiento deportivo, plataformas para nuevas experiencias de turismo rural, comunidades digitales de aprendizaje en data e IA, sistemas acústicos de alto rendimiento y soluciones edtech basadas en práctica guiada y role-play asistido por IA.

FORMACIÓN

La fase de formación consta de 20 horas con contenidos centrados en ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups: liderazgo y estrategia, desarrollo de negocio, recursos financieros, marketing y comunicación y capacitación tecnológica.

Tras esta primera fase, los participantes dispondrán de 10 días para presentar el preproyecto, y una vez valorados, los diez mejores pasarán a la fase de mentoring.

Incluido en la I Agenda Digital de Cantabria y en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, SODERCAN impulsa el programa EIBT para apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y/o de empresas innovadoras en Cantabria y facilitar su puesta en marcha.

En la primera edición del programa EiBTs de SODERCAN se alzaron con los tres primeros premios las startups Manfacter, Banbu Cosmética Natural y Panssari. Además se entregaron accésit a las empresas Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts.

Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con potencial de crecimiento, en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3): Blue Economy e industria offshore, Salud y Bienestar, lndustria Cultural y Turismo Sostenible, Bioeconomía y sector agroalimentario, e lndustria Inteligente.