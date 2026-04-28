Comienza la fase de formación del programa de empresas de base tecnológica de SODERCAN

Los diez proyectos con mayor proyección pasarán a la fase de mentoring individual y podrán optar a premios en metálico

Comienza la fase de formación del programa de empresas de base tecnológica de SODERCAN
Comienza la fase de formación del programa de empresas de base tecnológica de SODERCAN - SODERCAN
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 28 abril 2026 13:14
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SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha dado el pistoletazo de salida a la fase de formación de la segunda edición del programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), en la que participan 19 proyectos de muy diversos sectores de actividad.

Los diez proyectos con mayor proyección pasarán a la fase de mentoring individual, en la que recibirán orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio, y podrán optar a premios en metálico y acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

En concreto, el programa EIBTS de SODERCAN contempla tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, y siete accésit de 10.000 euros. De la veintena de participantes, 17 ya están constituidos como empresa, y cinco proyectos están liderados por mujeres. Por sectores, sobresalen la industria 4.0, automatización y healthtech.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado "la calidad y potencial" de los proyectos seleccionados, así como el elevado número de solicitudes recibidas, 44 en total.

Un dato que, a su juicio, refleja el interés del programa de SODERCAN y el dinamismo del tejido emprendedor tecnológico de Cantabria, que está "en movimiento, creciendo y desarrollándose". "No queremos que ningún buen proyecto se quede sin asistencia en etapas tan delicadas como son el nacimiento y su primer escalado", ha subrayado.

La relación de iniciativas seleccionadas refleja la diversidad y el foco tecnológico del programa, con proyectos que abarcan desde biotecnología y blue economy, hasta valorización y gestión de activos ambientales, plataformas de extracción y estructuración automática de información, industria 4.0 y automatización, y healthtech y tecnologías médicas.

También, soluciones de transformación digital para organizaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos de negocio, software y servicios para entrenamiento deportivo, plataformas para nuevas experiencias de turismo rural, comunidades digitales de aprendizaje en data e IA, sistemas acústicos de alto rendimiento y soluciones edtech basadas en práctica guiada y role-play asistido por IA.

FORMACIÓN

La fase de formación consta de 20 horas con contenidos centrados en ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups: liderazgo y estrategia, desarrollo de negocio, recursos financieros, marketing y comunicación y capacitación tecnológica.

Tras esta primera fase, los participantes dispondrán de 10 días para presentar el preproyecto, y una vez valorados, los diez mejores pasarán a la fase de mentoring.

Incluido en la I Agenda Digital de Cantabria y en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, SODERCAN impulsa el programa EIBT para apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y/o de empresas innovadoras en Cantabria y facilitar su puesta en marcha.

En la primera edición del programa EiBTs de SODERCAN se alzaron con los tres primeros premios las startups Manfacter, Banbu Cosmética Natural y Panssari. Además se entregaron accésit a las empresas Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts.

Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con potencial de crecimiento, en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3): Blue Economy e industria offshore, Salud y Bienestar, lndustria Cultural y Turismo Sostenible, Bioeconomía y sector agroalimentario, e lndustria Inteligente.

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