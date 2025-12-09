Comienzan las obras de la carretera de Mogro a Mar, que lucirá ampliada en 18 meses tras una inversión de 6,2 millones

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, junto al consejero Roberto Media y los alcaldes de Polanco y Miengo, Rosa Díaz y Marino García, en la CA-322 - GOBIERNO

MIENGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa SIEC ha dado comienzo a las obras de mejora de la carretera CA-322 que une las localidades de Mogro y Mar -en los municipios de Miengo y Polanco, respectivamente-, con un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de más de 6,2 millones de euros para ampliar su plataforma, mejorar el trazado, renovar el firme e incorporar un paseo peatonal para viandantes y ciclistas, entre otras actuaciones.

La obra afectará a un tramo de 5,7 kilómetros para solventar problemas de los usuarios ante una carretera en mal estado, estrecha y con "muchas deficiencias" como la falta de aceras, que provoca que los tránsitos se produzcan de forma peligrosa, especialmente entre la ermita de la Virgen del Monte y Bárcena de Cudón.

Así se ha puesto de manifiesto este martes en el acto de inicio de las obras, al que han acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Fomento, Roberto Media; y los alcaldes de Miengo y Polanco, Marino García y Rosa Díaz, respectivamente, así como concejales de ambos ayuntamientos.

Como han explicado, la actuación permitirá "al fin" que el acceso a entornos como la ermita de la Virgen del Monte o la estación de tren de Mogro sea seguro. Además, contempla renovar la señalización horizontal y vertical, la iluminación o el drenaje.

La presidenta ha subrayado que las carreteras son "una pieza clave" en el modelo de desarrollo de su Gobierno y por ello hay en marcha obras por valor de 63,5 millones en esta materia en toda la región.

Respecto a la reforma de la CA-322, ha señalado que mejorará "la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de personas", y será una realidad "para el verano de 2027 o incluso antes", tras "años" de reivindicaciones por parte de los vecinos.

Con ella, los habitantes de Miengo y Polanco tendrán "una carretera del siglo XXI", "moderna, funcional y segura", ha dicho durante el acto, que estaba previsto en la campa de la ermita de la Virgen del Monte pero tras visitar las autoridades la zona se ha trasladado al Ayuntamiento de Miengo por el fuerte viento.

"DIFICULTADES" EN EL CAMINO

Buruaga ha reconocido que el camino hasta la puesta en marcha de los trabajos "no ha estado despejado de dificultades", pues cuando su equipo llegó al Gobierno se topó con un proyecto "que no atendía en la medida suficiente las alegaciones de los vecinos", y cuya licitación había quedado desierta en 2022, por lo que hubo que "volver a empezar", reunirse con ayuntamientos y afectados y "escucharlos".

En la misma línea, el alcalde de Miengo ha manifestado que este proyecto ha generado "opiniones diversas y es lógico", porque "las infraestructuras transforman el territorio y con ello la vida de las personas". "Precisamente por eso hemos querido escuchar, explicar y ajustar todo lo posible para que esta actuación responda a las necesidades reales de la mayoría y cause menor impacto", ha dicho.

Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento siguen "abiertos" a las aportaciones durante la ejecución de la obra y "vigilantes de que cada fase se desarrolle con responsabilidad y respeto", ya que es una vía que "aspira a mejorar la comunicación, potenciar la actividad económica y garantizar más seguridad en los desplazamientos", pero sobre todo debe ser una infraestructura que "conviva con el entorno y con quienes lo habitan".

Por su parte, la regidora de Polanco ha destacado que se trata de una zona por la que transitan "bastantes vehículos y peatones", entre ellos algunos peregrinos. Además, ha destacado que tras estimarse algunas alegaciones se ha logrado que el proyecto satisfaga a vecinos que inicialmente se quejaban del trazado.