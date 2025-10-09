Comillas celebrará este domingo su XIX Día de la Bicicleta

Cartel del XIX Día de la Bicicleta de Comillas - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Las inscripciones podrán realizarse el mismo día en los bajos del Ayuntamiento y el recorrido será de aproximadamente seis kilómetros

COMILLAS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comillas celebrará este domingo, 12 de octubre, la XIX edición del Día de la Bicicleta con un recorrido de unos seis kilómetros pensado para disfrutar del deporte en familia y del entorno natural del municipio.

Las inscripciones para la actividad, organizada por la Concejalía de Deporte junto al Club Ciclista Comillas, se podrán realizar el mismo día del evento, entre las 10.30 y 11.45 horas, en los bajos del Ayuntamiento, donde se entregará a todos los inscritos una camiseta conmemorativa.

Además, quienes participen entrarán en el sorteo de bicicletas, numerosos regalos y productos aportados por los establecimientos colaboradores, ha informado el Ayuntamiento.

En cuanto al recorrido, comenzará desde los soportales del nuevo Ayuntamiento en dirección Estrada, continuará hacia el polideportivo, la rotonda del cementerio y la playa de Comillas, donde se realizará una breve parada para reponer fuerzas con un tentempié.

Posteriormente, los participantes retomarán la ruta pasando de nuevo por la rotonda del cementerio y la carretera de San Vicente, para descender finalmente por la calle del Marqués de Comillas hasta el punto de partida donde se realizarán los sorteos.

La organización ha subrayado que se trata de una actividad no competitiva, abierta a todas las edades y niveles, cuyo principal objetivo es "disfrutar del deporte, promover hábitos de vida saludable y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

La alcaldesa, María Teresa Noceda, ha destacado que el Día de la Bicicleta es "una de las actividades más queridas, porque une deporte, convivencia y respeto por el entorno". "Es un ejemplo de cómo pequeñas iniciativas pueden unirnos y animarnos a movernos de forma saludable y sostenible", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Deporte, Vanesa Sánchez, ha considerado que la celebración del Día de la Bicicleta es "una cita muy especial para Comillas" porque no solo fomenta hábitos de vida saludables, sino que supone un día en familia, con amigos y disfrutar de las calles y el entorno de la villa "de una manera diferente, divertida y sostenible".

Asimismo, ha agradecido al Club Ciclista Comillas por "organizarlo junto al Ayuntamiento de Comillas y a todas las personas y entidades colaboradoras por apoyar el evento.