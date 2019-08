Comisario de Fronteras: La tecnología es el mejor aliado para la seguridad fronteriza

Publicado 06/08/2019 14:20:42 CET

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe de la Unidad Central de Fronteras (UCF), Fernando Alonso, ha asegurado que la tecnología es "el mejor aliado" para la gestión, inspección y seguridad en las fronteras.

"La formación del personal que trabaja en fronteras es fundamental, pero, sin la tecnología adecuada o la innovación tecnológica, el trabajo de la inspección fronteriza en el siglo XXI carece de sentido", ha insistido durante su intervención en el curso 'Gestión de fronteras y derechos humanos: protección de los grupos vulnerables' que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Según el comisario, la ausencia de tecnología "haría imposible" lograr los estándares de seguridad que se están tratando de "transferir" a todos los puntos fronterizos europeos, incluyendo, en concreto, los 81 españoles; una cantidad de pasos que, según ha opinado, es "bastante elevada".

En este sentido, Alonso ha insistido en que, pese a que "un mínimo de personal es necesario", lo "fundamental" es incorporar los avances técnicos y tecnológicos que se vayan desarrollando e invertir en la formación de quienes atienden las fronteras. "El mero aumento de personal no es una solución", ha aseverado.

Asimismo, el comisario ha destacado la importancia de "facilitar el movimiento de personas", que es, en su opinión, "necesario", aunque siempre dentro de los "cánones de seguridad" que impone la Unión Europea.

"Estamos hablando de un negocio, al fin y al cabo, que beneficia a la UE, y en el caso de España es una industria que es fundamental para el país", ha admitido.

De igual modo, Alonso ha destacado el "incremento, cada vez mayor, del flujo de pasajeros", y ha reiterado la "imposibilidad de manejar esos flujos con métodos tradicionales".

Por otro lado, ha puesto en valor las labores de investigación y "gestiones" que lleva a cabo la UCF "antes incluso de que llegue una persona al puesto fronterizo", destinadas a que "esa persona no salga perjudicada y el país que la está recibiendo, tampoco". Se trata, ha dicho, de que "esa persona no llegue a viajar, si el país al que viaja o la propia UE, por alguna razón, no la van a admitir".

Por último, ha abordado la labor de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC), una unidad policial operativa, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con sede en Madrid, especializada en el control de fronteras y con "vocación itinerante".

Como ha explicado Alonso, la BRIC refuerza, en momentos puntuales, a las unidades territoriales, desplazándose por los distintos puestos fronterizos nacionales, ante "situaciones excepcionales" en las que aumenta la demanda de los servicios de transporte, aéreo, marítimo o terrestre, o ante una posible "crisis".