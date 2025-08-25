La Comisión de Cultura de Santander aprueba la Virgen del Mar y Santiago como fiestas locales para 2026

PSOE y PRC han realizado propuestas alternativas al PP con el objetivo de sea festivo el día de El Carmen

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santander ha aprobado como fiestas locales para 2026 los días 25 de mayo, festividad de la Virgen del Mar (lunes), y el 25 de julio, Santiago (sábado), ya que los Santos Mártires caerá en domingo.

La propuesta del equipo de Gobierno (PP), que ha recibido luz verde en la comisión, deberá ser ratificada por el Pleno de la Corporación de este próximo jueves, 28 de agosto.

La comisión no ha estado "exenta de polémica", como indica en un comunicado el Ayuntamiento, ya que tanto el PSOE como el PRC han hecho otras propuestas para declarar festivo local el día de la Virgen del Carmen (16 de julio).

En el caso de los socialistas, han propuesto alternar la Virgen del Mar y El Carmen cuando los festivos locales tradicionales (Santiago Apóstol y Santos Mártires) coincidan en domingo o quede un día disponible para el calendario laboral.

Mientras que los regionalistas han planteado que para el próximo año se sustituya el 25 de julio, Día de Santiago, por el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, ya que la primera fecha cae en sábado.

En el caso de la propuesta del PSOE, el equipo de Gobierno (PP), a través de la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha rechazado ese planteamiento porque "podría provocar que los vecinos de los barrios afectados se enemistaran".

Con respecto al PRC, el PP también ha rechazado la propuesta y ha defendido que Santiago es la fecha central de la Semana Grande, "la semana más importante de la ciudad" y porque, aunque cae en sábado, es una jornada laborable, lo que "provocaría que muchos trabajadores no podrían disfrutar de los festejos organizados con motivo del patrono de la ciudad".

En el comunicado, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha criticado ambas posturas y ha remarcado su compromiso con "las festividades y tradiciones más arraigadas para los santanderinos como Santiago, que es la semana más importante de la ciudad, y la Virgen del Mar, que cuenta con el apoyo multitudinario de los vecinos de San Román".