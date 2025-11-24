La Comisión 8 de Marzo anima a secundar la manifestación de mañana en Santander contra la violencia de género

Archivo - Manifestación del 25N en Santander en foto de archivo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria ha animado a secundar este martes la manifestación convocada por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que partirá a las 19 horas del Paseo Pereda a la altura del número 35 y concluirá su recorrido en el Ayuntamiento de Santander.

La plataforma feminista ha invitado a acudir a esta movilización convocada "para denunciar la persistencia y gravedad de las violencias machistas que siguen afectando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo".

En España, en lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando 20 menores huérfanos, y tres menores han sido asesinados para dañar a sus madres. También se han producido 15 feminicidios fuera del ámbito de la pareja, ha subrayado la Comisión 8 de Marzo en Cantabria, que agrega que "solo en el primer semestre se registraron 99.762 denuncias por violencia en la pareja, casi 20.000 órdenes de protección, y cada día se denuncian 14 violaciones y 43 agresiones sexuales".

A estas cifras se suman múltiples violencias "invisibilizadas" --institucional, económica, digital, política, laboral, obstétrica, simbólica o estética, entre otras-- que siguen condicionando la vida de las mujeres, ha denunciado.

La plataforma ha recordado que instituciones, colectivos y organizaciones están desarrollando actividades de sensibilización en Cantabria, que culminarán en la manifestación convocada por la Comisión 8 de Marzo, en la que participarán también AFEM y el colectivo musical feminista Percumozas.

La manifestación del 25 de Noviembre por las calles de Santander concluirá con un acto en el que la Comisión 8 de Marzo en Cantabria "expresará su solidaridad con las mujeres que sufren violencias en contextos de guerra o desplazamiento forzoso: víctimas de violaciones como arma de guerra, de trata con fines de explotación sexual, de explotación reproductiva, de apartheid de género o de represión política. También con las mujeres palestinas, iraníes, afganas, sudanesas o congoleñas que resisten en situaciones extremas", ha avazando.

Para el colectivo cántabro, "no puede existir democracia plena mientras persista la violencia machista y exige políticas públicas valientes, leyes eficaces, una judicatura formada, educación en igualdad y servicios públicos suficientes que garanticen protección y reparación para las víctimas".

"El movimiento feminista continuará defendiendo la igualdad en todos los espacios sociales y políticos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo", ha concluido la Comisión 8 de Marzo en Cantabria.