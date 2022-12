El Comité de Ambuibérica convoca huelga indefinida en el servicio de ambulancias de Cantabria

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Ambuibérica, empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de Cantabria, ha acordado este jueves en una reunión extraordinaria llevar a cabo una huelga indefinida, cuya fecha de inicio está todavía por determinar.

Así lo ha anunciado en declaraciones a Europa Press el delegado de personal de UGT en Ambuibérica, Ignacio Achurra, que ha explicado que el impago de la paga extraordinaria de Navidad ha sido "la guinda del pastel" que ha llevado al Comité de Empresa --compuesto por CCOO, UGT, CSIF y USO-- a tomar dicha decisión.

Achurra ha señalado que los 480 trabajadores que forman la plantilla del servicio de ambulancias de la comunidad llevan un año y medio sin convenio y la situación es "insostenible" ante la "falta" de personal y de vehículos.

Según el delegado sindical, los pliegos de condiciones con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) de cara a los usuarios "no se están cumpliendo", el equipamiento de las ambulancias es "deficitario" y hay "multitud" de vehículos en talleres con días que "faltan" para salir, provocando que los pacientes tengan que esperar durante "horas" para poderles trasladar tras recibir un alta hospitalaria.

Además de la huelga indefinida, el Comité de Empresa de Ambuibérica prevé llevar a cabo movilizaciones y solicitar una reunión al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para tratar de llegar a una solución.

Asimismo, ha recomendado a los empleados del servicio que no metan horas extras porque legalmente no se puede hacer más de 80 al año y para que no se "ayude" a la empresa en estos momentos.

"La sanidad no es un negocio, no puede haber una empresa ganando dinero", ha sostenido Achurra, que ha indicado que este "problema" se lleva prolongando durante los últimos cuatro años.