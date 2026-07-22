Cómplices, Pancho Varona, David Hooper o MODELO ofrecen conciertos gratuitos este fin de semana en Cantabria

Cómplices - COMPLICES

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acogerá este fin de semana, del viernes 24 al domingo 26 de julio, una intensa agenda musical de entrada libre y gratuita que llevará directos de primer orden a diversos rincones de la geografía regional con artistas como Cómplices, Pancho Varona, David Hooper, MODELO y el dúo Arthur Coates & Kerran Cotterell.

La iniciativa, con el patrocinio de la marca turística Cantabria Infinita y del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, junto con la colaboración de los ayuntamientos locales, busca "democratizar la cultura y dinamizar el territorio" llevando espectáculos de primer nivel a municipios y espacios del entorno rural y costero.

La programación combina pop histórico, canción de autor, soul internacional, indie pop y folk atlántico, de forma que ofrece "un abanico estilístico para todos los públicos" en entornos patrimoniales, plazas públicas y escenarios junto al mar.

El viernes 24 Cómplices actuará en Liencres (Piélagos) a las 21.30 horas, donde la banda ofrecerá un 'seated concert' al aire libre.

El sábado 25 será el día más intenso con actuaciones simultáneas en diferentes puntos. Pancho Varona lo hará en Mazcuerras, en el parking del Ayuntamiento, a las 21.00 horas; Cómplices realizará su segunda parada en Miengo, en la carpa de la Plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas, y David Hooper llegará a la Finca Marqués de Valedecilla (Medio Cudeyo) a las 21.00 horas.

El domingo 26 la programación se cerrará con tres conciertos distribuidos por la costa cántabra. MODELO actuará en la Playa de San Juan de la Canal (Santa Cruz de Bezana) a las 20.00 horas; Arthur Coates & Kerran Cotterell lo hará en San Vicente de la Barquera a las 21.30 horas en el exterior de la Iglesia de Santa María de los Ángeles, en formato de aforo sentado, y Cómplices finalizará su gira por Cantabria en Laredo a las 20.00 horas en La Atalaya.