La compraventa de viviendas baja un 4,8% en agosto en Cantabria, que lidera la subida de precios (21,6%), según notarios

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Cantabria ha caído en agosto un 4,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 611, marcando el quinto mayor descenso porcentual del país, por encima del registrado a nivel nacional (-1,3%), según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

Por otra parte, Cantabria experimentó en agosto el mayor encarecimiento del país en el precio de la vivienda en la comunidad autónoma, que subió en tasa interanual un 21,6%, hasta los 1.714 euros por metro cuadrado, el séptimo más alto del país.

De las 611 compraventas, 462 fueron de pisos, un 7% menos que en el mismo mes de 2024, con un precio de 1.923 euros/metro cuadrado, que creció un 16,9%.

Las 149 compraventas restantes fueron de vivienda unifamiliar, un 2,4% más que hace un año, con un precio de 1.353 euros/m2, lo que supone un aumento del 27,2%.

Los datos, por otra parte, dan cuenta de que Cantabria ha liderado la caída de la superficie media de las viviendas, que ha sido del 12,4%, hasta los 104 metros cuadrados.

A nivel nacional, la superficie media de la vivienda disminuyó en un 0,5% interanual. En cinco comunidades se registraron ascensos y en doce caídas.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Por otra parte, los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda subieron un 1,7%, el menor incremento registrado entre las once comunidades donde han crecido y por debajo del aumento registrado a nivel nacional (3,3%). En total, se han suscrito 324, la tercera comunidad con menor volumen.

El importe medio de los préstamos concedidos en Cantabria para comprar una vivienda ha sido en agosto de 146.169 euros, lo que supone un aumento de la cuantía de un 17,7% con respecto al mismo mes de 2024.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Además, el informe del Consejo General del Notariado señala que en Cantabria se constituyeron en agosto 78 sociedades, un 20,8% más que hace un año, el tercer mayor aumento a nivel nacional.

El capital medio de dichas sociedades es de 18.929 euros, un 57,7% por ciento más que el de las creadas en agosto de 2024, el tercer mayor aumento por comunidades, si bien 60 de ellas se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.