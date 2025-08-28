La compraventa de viviendas en Cantabria baja un 13,9% en junio, la mayor caída del país, según notarios

Archivo - Una calculadora y una escritura de compraventa de una hipoteca. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Crece un 8,1% su precio y un 10,3% el volumen de préstamos hipotecarios concedidos para la compra de una vivienda y un 15,8% su cuantía

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Cantabria ha caído en junio un 13,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 823, marcando el mayor descenso del país, según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

Por otra parte, el precio de la vivienda en la comunidad autónoma ha registrado en el sexto mes del año una subida interanual del 8,1 por ciento, hasta los 1.679 euros por metro cuadrado.

En términos porcentuales, la subida del precio de la vivienda en Cantabria es la séptima más baja de las comunidades autónomas, si bien el coste por metro cuadrado es el sexto más elevado.

Los datos, por otra parte, dan cuenta de que Cantabria ha liderado el aumento de la superficie media de las viviendas, que ha sido del 10,5%, hasta los 119 por metro cuadrado.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de un inmueble en Cantabria también han subido en junio un 10,3%, por debajo de la media nacional (16,6%), hasta los 461, la tercera comunidad con menor volumen.

El importe medio de los préstamos concedidos en Cantabria para comprar una vivienda ha sido en junio de 144.435 euros, lo que supone un incremento de la cuantía de un 15,8% con respecto al mismo mes de 2024.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Además, el informe del Consejo General del Notariado señala que en Cantabria se constituyeron en junio 78 sociedades, un 19% menos que hace un año, lo que supone una caída del 19%, el mayor descenso a nivel nacional.

El capital medio de dichas sociedades es de 20.328 euros, un 132,7% por ciento más que el de las creadas en junio de 2024, si bien 54 de ellas se constituyeron con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros.