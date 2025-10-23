La compraventa de viviendas en Cantabria vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 6,1% en agosto

Archivo - Imagen del Edificio Vitalicio en Puertochico - ENGEL & VÖLKERS - Archivo

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Cantabria en agosto ha crecido un 6,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 743 operaciones. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 3,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 743 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Cantabria, 694 se realizaron sobre viviendas libres y 49 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 149 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 594 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.130 operaciones sobre viviendas. Además de las 743 compraventas, 206 fueron herencias y 21 donaciones; no hubo permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Cantabria 2.083 fincas urbanas a través de 1.289 compraventas, 416 herencias, 49 donaciones, 1 permutas y 328 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 567 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 297 herencias, 164 compraventas, 17 donaciones, 0 permutas y 89 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020.

Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de agosto fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 2,6% interanual, hasta las 44.548 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,6%, hasta sumar 3.149 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas.

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas aumentó un 16,1%, con avances del 26,1% para las viviendas nuevas y del 13,5% para las usadas.

NUEVE COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que más compraventas sobre viviendas se realizaron durante el octavo mes del año, con 9.410, seguida de Cataluña (7.611), Comunidad Valenciana (7.293), y Madrid (5.171).

En ocho regiones se vendieron en agosto más viviendas que en igual mes de 2024 y en nueve se vendieron menos, principalmente en Asturias, donde las compraventas de vivienda bajaron un 23,2%; Canarias (-15,2%), Murcia (-8,2%) y Extremadura (-8%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS BAJAN UN 2,6%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de agosto las 155.256 fincas, un 2,6% menos que en igual mes de 2024.

Por compraventa se transmitieron un 1,2% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 9,5% interanual; las transmitidas por herencia disminuyeron un 4,9%, y las operaciones por permuta se desplomaron un 35,7%.

El 88,9% de las compraventas registradas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 11,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,9% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas no experimentó variación en tasa anual y se situó en 10.140, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, disminuyó un 1,3%, hasta las 81.017.

