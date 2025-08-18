El concejal castreño Pablo Antuñano sustituirá a Casares en el Congreso desde septiembre

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Castro Urdiales Pablo Antuñano (PSOE) sustituirá en el Congreso de los Diputados a partir del próximo septiembre a Pedro Casares, que este mes ha sido nombrado delegado del Gobierno en Cantabria.

El edil, número tres en la lista de los socialistas cántabros a la Cámara Baja, tomará posesión una vez se reinicien los plenos y la actividad en la misma, han indicado fuentes socialistas.

Además, compatibilizará su nueva responsabilidad en Madrid con la que viene desempañando en el Ayuntamiento castreño, que ha reorganizado las áreas de gobierno, aunque no percibirá remuneración por las funciones municipales, ha informado el Consistorio.

Así, Antuñano pasará a asumir el área de Industria y Régimen Interior, en tanto que cederá Hacienda y Contratación a la concejala Alba Muro, que sumará ambas competencias a las suyas actuales de Hostelería y Comercio.

Asimismo, la edil Dely Vélez también ampliará sus responsabilidades al incorporar la cartera de Mercado a las que venía desempeñando.

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha indicado que el objetivo de esta reorganización es "garantizar que cada área este atendida con la máxima dedicación y compromiso".