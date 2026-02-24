El Concurso de Cómic Ciudad de Torrelavega repartirá este año 2.500 euros en premios

Concejal de Juventud de Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El XXXIII Concurso de Cómic Ciudad de Torrelavega 'Historias de aquí y de allí' repartirá este año 2.500 euros en premios en metálico entre los participantes -dibujantes no profesionales de 12 a 30 años- que presenten sus trabajos, tanto de manera individual como colectiva, del 12 de marzo al 24 de abril, hasta las 14.00 horas.

El certamen también prevé accésits dotados con vales para material de artes plásticas en librerias locales y un premio especial, 'Historias de aquí', que consiste en un abono para dos personas al ciclo Teatro Joven del próximo Festival de Invierno, para el mejor cómic ambientado en Torrelavega.

El concejal de Juventud, Nacho González, ha presentado esta convocatoria, una de las culturales más veteranas del Ayuntamiento y que año tras año -ha destacado- se consolida tanto en participación como en calidad de las obras. En la pasada edición se presentaron 41.

Además, constituye "una oportunidad para que jóvenes dibujantes puedan mostrar su talento y creatividad" y para "seguir fomentando la cultura y la ilustración entre la juventud del municipio y de fuera de él", ha valorado el edil.

Las categorías se dividen en dos grupos de edad: A (12-17 años) y B (18-30 años), y en esta última el primer premio, dotado con 1.300 euros, incluirá el encargo del diseño del cartel del XXXIV Concurso de Cómic 2027. El segundo galardonado recibirá 600 euro y hay un accésit con un vale de 150 euros a canjear por material de artes plásticas en una librería de Torrelavega.

Y en la primera categoría, el primer premio está dotado con 400 euros, el segundo con 200 y el accésit con un vale de 100 euros, también para material de artes plásticas en una librería local.

NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS HECHOS CON IA GENERATIVA

El tema de las obras que se presenten al concurso es libre, aunque los personajes deberán ser originales e inéditos y no se admitirán trabajos realizados mediante inteligencia artificial generativa.

Podrán presentarse online en el correo electrónico publico@tmce.es, por correo postal o de forma presencial en el Teatro Municipal Concha Espina. Serán valorados por un jurado designado por el Ayuntamiento. El fallo se publicará el 7 de mayo en la web del TMCE.