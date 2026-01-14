Un conductor drogado, implicado en una colisión en la que resultó atropellado un peatón en silla de ruedas

Archivo - Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un peatón en silla de ruedas que cruzaba por un paso de cebra en Santander ha resultado herido al ser atropellado por un coche que salió despedido tras una colisión con otro. Uno de los conductores dio positivo en cocaína y THC.

Los hechos sucedieron este martes sobre las 12.35 horas, en la calle Francisco Tomás y Valiente, cuando colisionaron por alcance dos turismos y como consecuencia del impacto, uno de los vehículos salió despedido, atropellando a un hombre con discapacidad de 53 años que cruzaba un paso de peatones en silla de ruedas, y que resultó herido.

El hombre fue auxiliado por la Policía Local y posteriormente atendido por la dotación de una ambulancia, que lo trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla.

Los agentes solicitaron realizar la prueba de estupefacientes a los conductores implicados, que resultó positiva en cocaína y THC en el caso de uno de ellos, de 27 años, por lo que incoaron expediente administrativo.