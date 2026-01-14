Investigado en Santander un conductor sin puntos que dio positivo en drogas y llevaba marihuana

Archivo - Vehículo de la Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha investigado a un conductor que circulaba por Santander sin puntos en el carné, que dio positivo en drogas y que llevaba varios cogollos de marihuana.

Sobre las 00.50 horas de este miércoles, en un control en la calle Castilla, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 34 años, y comprobaron que había perdido la vigencia del permiso de conducir por carecer de puntos, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, tras incautarse de varios cogollos de marihuana que llevaba, por lo que fue denunciado, le solicitaron realizar la prueba de sustancias estupefacientes, en la que dio positivo en THC, por lo que incoaron expediente administrativo.