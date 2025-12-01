Un conductor que triplicaba la alcoholemia circula en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda

Túnel del Paseo de Pereda - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales contra el conductor de un turismo por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas después de que triplicara la prueba de alcoholemia y circulara en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda.

Sobre las 06.25 horas del domingo, en la calle Castilla, los agentes solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor de un turismo, de 33 años, que había sido interceptado en la citada calle por un agente de la Policía Local de Camargo libre de servicio, tras ver que circulaba en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda.

La citada prueba resultó positiva, al superar en más del triple la tasa permitida de alcohol.