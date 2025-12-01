El conductor de un coche se sale de la vía, choca contra un árbol y la columna de un edificio y huye a la carrera

Archivo - Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales por conducción temeraria contra el conductor de un turismo que se salió de la vía, chocó contra un árbol y la columna de un edificio y huyó a la carrera.

Los hechos se produjeron sobre las 23,25 horas del sábado, en la rotonda del Acebo, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra un árbol y la columna de un edificio, ocasionándose daños materiales.

Tras el siniestro, el conductor del vehículo huyó del lugar a la carrera.

La investigación de los agentes permitió identificar al conductor implicado, de 28 años

Hasta el lugar se trasladó una dotación de bomberos municipales que procedieron a retornar el vehículo a la calzada.