El conductor de un coche se sale de la vía, choca contra un árbol y la columna de un edificio y huye a la carrera

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales por conducción temeraria contra el conductor de un turismo que se salió de la vía, chocó contra un árbol y la columna de un edificio y huyó a la carrera.
Los hechos se produjeron sobre las 23,25 horas del sábado, en la rotonda del Acebo, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra un árbol y la columna de un edificio, ocasionándose daños materiales.
Tras el siniestro, el conductor del vehículo huyó del lugar a la carrera.
La investigación de los agentes permitió identificar al conductor implicado, de 28 años
Hasta el lugar se trasladó una dotación de bomberos municipales que procedieron a retornar el vehículo a la calzada.