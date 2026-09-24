El Congreso del PP cántabro se celebrará el 27 y 28 de noviembre

Buruaga y Tellado en la Junta Directiva del PP cántabro - PP

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIV Congreso Regional del PP de Cantabria se celebrará los días 27 y 28 de noviembre, según ha anunciado esta noche la presidenta de los 'populares' y de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, quien ha explicado que el objetivo del cónclave es "colocar al partido en la rampa de salida para volver a ganar las elecciones y volver a gobernar.

"Vamos a celebrar el congreso porque toca, pero, sobre todo, porque en nuestro caso no es ningún problema, es un revulsivo, una oportunidad para marcar la diferencia, ensanchar equipos, para seguir creciendo y ponernos en la rampa de salida para ganar las elecciones y volver a gobernar y que gane Cantabria", ha afirmado.

Durante la celebración de la Junta Directiva del PP autonómico, en la que también ha participado el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, Buruaga ha subrayado que el partido "tiene que estar preparado" para hacer frente a las elecciones municipales, autonómicas y generales, porque -ha dicho- "solo cabe hacer las cosas mejor" y para eso, ha añadido, "hay que poner la máquina a pleno rendimiento".

Asimismo ha advertido de que al Gobierno regional le esperan "ocho meses de bloqueo y torpedeo" por parte de la oposición (PRC, PSOE y Vox) ante la proximidad de los comicios locales y regionales porque existe "una concertación total" de estos tres grupos "para tratar de parar el avance de Cantabria".

Buruaga ha señalado que este curso político va a ser "especialmente complejo", "el más decisivo de la historia reciente de este país" y, por tanto, "crítico para el futuro de España y Cantabria" por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales y por "el autobús sin frenos en el que Pedro Sánchez ha convertido el Gobierno de España".

OCHO MESES DE TORPEDEO Y BLOQUEO DE PRC, PSOE Y VOX.

"Nos esperan ocho meses de torpedeo y de bloqueo con un partido regionalista y socialista que vuelven a ser uno", porque sueñan con volver a meter a Cantabria en la pesadilla de otra coalición de izquierdas: vagas, improductivas y chuponas del dinero público que a los hogares tanto les cuesta ganar", ha defendido la presidenta del PP.

Del PSOE, ha apuntado que "ya sabemos lo que podemos esperar: defender fanáticamente a Pedro Sánchez y sus políticas dañinas y nada más". "Un líder tóxico al que todos los barones apartan para que no les contamine electoralmente, menos el señor (Pedro) Casares", líder del partido en la región y delegado del Gobierno en Cantabria.

Respecto al PRC y su candidata, Paula Fernández, Buruaga ha asegurado que el partido "empieza a transitar peligrosamente por el camino del oportunismo político" ante la proximidad electoral y unos sondeos que, según ha señalado, "no le deben haber salido muy allá". "La verdad es que los nuevos regionalistas son muy difíciles de reconocer", ha opinado.

"Que se trata de impuestos, se ponen la chaqueta liberal. Que se trata de vivienda, bandazo a la izquierda más radical, bloqueando la Ley de Vivienda que lleva un año en el Parlamento, con unas enmiendas absolutamente demagógicas e intervencionistas que la convierten en un engendro. Y ya cuando se trata de suelo industrial, pues depende", ha criticado. "A este nuevo PRC, Cantabria le queda grande", ha considerado.

Y sobre Vox, Buruaga ha afirmado que está siendo "una fuerza destructiva para Cantabria", pese a que, según ha señalado, el Gobierno siempre le ha invitado a colaborar "en positivo". En este punto, ha lamentado que sus diputados votaron en contra de su investidura y de los tres presupuestos presentados por el Ejecutivo. "¿Qué sentido tiene para Vox ser el ayudante de la izquierda contra la transformación de Cantabria?", se ha preguntado.

ZANCADILLAS FRENTE A DIÁLOGO Y ACUERDOS.

La presidenta ha advertido de que el "frenesí electoralista" irá a más y ha asegurado que la oposición tratará de poner "zancadillas partidistas" a la acción del Ejecutivo. Frente a ello, ha garantizado que el PP no va a renunciar al diálogo ni a los acuerdos.

No obstante, ha reconocido que las perspectivas de acuerdo son "muy limitadas" porque, "aquí los cántabros importan ya muy poco y lo que busca cada partido es su propia salida hacia las elecciones". Y ha asegurado que el Gobierno seguirá intentándolo y cumplirá con su obligación de presentar el Presupuesto de 2027 para que Cantabria no se "detenga".

También ha reivindicado el trabajo del Gobierno del PP, "con rigor, con seriedad, con moderación y sin crispación", y ha asegurado que la región "va por el buen camino". A sus ojos, el cambio al que se comprometió hace tres años "es una realidad en marcha" y que el suyo es un "Gobierno de hechos, no de humo, que tiene rumbo, proyecto y proyección de futuro para esta región". "Cantabria crece y ya ha puesto rumbo a la convergencia económica con España y Europa", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que el PP cántabro ha de "echar el resto" para que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la Presidencia del Gobierno de España para que "no establezca diferencias entre territorios", permita a Cantabria "competir en igualdad de condiciones" y atienda sus principales necesidades, especialmente en materia de infraestructuras.

CEUTA.

Durante su intervención, Buruaga también se ha referido a la situación de Ceuta y ha acusado al Gobierno de Sánchez de ser "incapaz de defender nuestras fronteras, proteger a sus ciudadanos y resolver la crisis de Ceuta", que, según ha afirmado, "se ha convertido en un auténtico esperpento".

Frente a ello, ha trasladado su reconocimiento al presidente de Ceuta por "seguir al pie del cañón", punto en el que también ha censurado el "servilismo del PSOE de Cantabria" por votar esta semana 'no' a la defensa de la integridad territorial de España "para no incomodar a su amo".