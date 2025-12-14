La Consejería de Empleo programa 7.590 inspecciones en 2026 para prevenir riesgos laborales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo del Gobierno de Cantabria ha programado 7.590 inspecciones en 2026 para prevenir riesgos laborales, tras detectar en 2025 -hasta octubre- un total de 738 infracciones.

Los datos de 2025 son el resultado de 1.786 actuaciones inspectoras y 2.017 requerimientos preventivos en materia de condiciones seguridad e higiene en lugares de trabajo, evaluación de riesgos y planificación de la acciones preventivas, formación e información a trabajadores, vigilancia de la salud y medios de protección personal.

En total, las infracciones detectadas en 2025 por la Inspección Técnica de la Seguridad Social de Cantabria han afectado a 3.276 trabajadores, con un importe de 1,54 millones de euros, ha informado el Gobierno de Cantabria.

De cara a 2026, entre las novedades también destacan una campaña sobre prevención de riesgos en relación con problemas asociados a la edad y otra acerca de la adopción de medidas preventivas tras accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Así, se distinguen actuaciones sobre prevención de riesgos laborales por razón de género y en relación con la protección del embarazo, parto reciente y lactancia natural, incorporando una nueva campaña sobre adaptación de puestos de trabajo a personas con incapacidad.

DATOS DE 2025

Los accidentes de trabajo ocurridos en 2025, un total de 5.036, se redujeron en un 7 por ciento respecto al año anterior, siendo la mayoría de ellos, de carácter leve, y ocurriendo en el sector servicios.

Además, los accidentes 'in itinire', es decir, los desplazamientos viales que se realizan dentro de la jornada laboral, se redujeron en un 2% en un año, al pasar de 703 a 687.

En cuanto a los accidentes laborales con baja, se redujeron respecto al ejercicio anterior en más de un 2%, con un índice de siniestralidad de 1.957, lo que supone el mejor dato desde 2011 en la región.

Estos anuncios son el resultado del pleno del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha informado del balance de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 2025 y ha dado cuenta del estado de ejecución del Plan de Acción 2024-2025, que forma parte de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028.

Arasti ha señalado que estas cifras "ponen en valor el esfuerzo del Gobierno de Cantabria esta legislatura" para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a través de las medidas que pone en marcha el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Sobre el ICASST, el consejero ha destacado su implicación a la hora de reducir la ausencia del trabajo por contingencia profesional, es decir, por enfermedad o accidente relacionado con el puesto de trabajo, que cuenta con la colaboración del resto de instituciones públicas, los agentes sociales y las empresas de la región.

En este sentido, ha destacado que la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo ha puesto en marcha 64 controles de siniestralidad, 157 medidas del programa 'Aprender' y ocho informes realizados para investigar el número de accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en lo que va de año.

Esos informes han arrojado 44 accidentes graves y mortales; 105 de carácter leve y 18 casos de enfermedades profesionales, lo que ha conllevado la realización de 219 pre-investigaciones, 22 informes a juzgados y 238 actuaciones de diferentes ámbitos.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes de Cantabria, el ICASST ha llevado a cabo 38 actividades formativas, con 538 alumnos; y dos ediciones de cursos de nivel básico online para 73 alumnos.

Además, ha elaborado 64 informes sobre convenios colectivos que afectan a sectores como el transporte de mercancías por carretera, embotellado y comercio de vinos, licores, cervezas y bebidas, la industria siderometalúrgica y el comercio textil, afectando a 48 empresas y 16 sectores.

En cuanto al proyecto Circula, realizado en colaboración con la Dirección General de Tráfico, han participado 34 empresas desde que se puso en marcha hace tres años, siendo nueve de ellas las que han participado por primera vez este año.

Igualmente, Arasti ha planteado a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones una actividades para la planificación anual de las mutuas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Por otra parte, ha propuesto al Ministerio la posibilidad de crear un fondo de compensación para víctimas de amianto y poner en marcha un plan de prevención de conducta suicida en el marco del Plan de Salud Mental de Cantabria, además de participar en la Estrategia de coordinación sociosanitaria de la región.