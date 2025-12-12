El consejero de Fomento no cree que los nuevos cercanías vayan a llegar a Cantabria en 2026

Archivo - Foto de archivo de la visita realizada a las instalaciones CAF por parte de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Fomento, Roberto Media, entre otras autoridades - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), no cree que los nuevos trenes de cercanías comprometidos por el Ministerio de Transportes para Cantabria vayan a llegar a la comunidad en 2026.

Media tiene "claro" que en el primer semestre del próximo años los trenes no van a estar en la comunidad autónoma y circulando ya por las vías, que era, según ha insistido, "lo comprometido y lo que está escrito, aunque otros interpretan otras cosas".

"Y a lo largo del 26... pues me gustaría creerlo, pero soy también de meter el dedo en la llaga: No lo veo. Otros dicen que sí, que tengamos fe, pero la fe para este consejero no está hecha en este ámbito y menos en un ministerio que no hace más que darnos desgracias y desdichas cada día", ha aseverado el consejero, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el Plan de Inversiones Municipales.

En el caso de Cantabria, lo comprometido son 21 trenes nuevos de cercanías que está fabricando la empresa CAF.