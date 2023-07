El consejero de Ganadería tiene "todo en regla" y le sorprende que Zuloaga le critique por "asuntos de hace 15 años"

Buruaga le encomienda "defender y potenciar" el sector primario e impulsar "una verdadera modernización de la Cantabria rural"



SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el veterinario Pablo Palencia, ha asegurado tener "todo en regla" y estar "muy tranquilo" ante las acusaciones vertidas contra él por el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, aunque se ha mostrado sorprendido por que le busque "asuntos de hace 15 años" para criticarle.

"Todo está en regla, todo está legal, yo cumplo con mis obligaciones, estoy al día de mis pagos de impuestos y no me afectan absolutamente nada todas las miserias que se están buscando en el mundo, en la parte personal, antes ni siquiera ni de conocerme", ha dicho Palencia en sus primeras declaraciones ante los medios nada más tomar posesión este lunes en el Parlamento.

De este modo ha respondido a las acusaciones vertidas por Zuloaga, que ha sacado a la luz impagos de tributos locales en distintos ayuntamientos por parte de Palencia y una falta grave por la que fue suspendido durante una semana del ejercicio de su profesión por el Colegio de Veterinarios.

"Me esperaba otro contrincante político, la verdad", ha lamentado el nuevo consejero en alusión al socialista, a quien ha cuestionado si "va a investigar a todos los profesionales y todos los autónomos y todos los ganaderos y agricultores que han tenido dificultades".

El titular de Ganadería ha dicho que estaba advertido de que dar el paso de entrar en política "era exponerse", especialmente en un contexto de campaña electoral como el actual, pero no se esperaba "un ataque personal" --a lo que reconoce que "no está acostumbrado"-- incluso antes de llegar al cargo de consejero.

Por ello, ha lamentado que, sin conocerse su gestión, se hayan buscado asuntos "de hace 15 años" para criticarle. En este sentido, ha explicado que, como autónomo, ha sufrido "los avatares de la crisis en primera persona" y los impagos a los que se ha aludido "son unos trámites administrativos de hace 15 años que están todos resueltos, pero desde hace bastante tiempo".

"No tengo absolutamente ningún impago. Los que nos dedicamos a la empresa privada no tenemos más remedio que estar al día de las obligaciones para poder ejecutar nuestras actividades profesionales y así ha sido desde hace mucho tiempo en mi caso", ha insistido.

Por su parte, ha explicado que la falta registrada en el Colegio de Veterinarios corresponde a "una tramitación de una vacuna mal registrada de un perro hace dos años". Además, le ha "extrañado" que haya salido a la luz porque el Colegio el Colegio Oficial de Veterinarios "es un organismo profesional cuyas informaciones no se hacen públicas".

"Desconozco cuál ha sido la manera de conseguir esa información, pero no me preocupa en absoluto. No me va a afectar absolutamente para la gestión de las personas, los ganaderos, los agricultores y el medio rural, al cual me voy a dedicar a cuerpo y alma", ha sentenciado.

Por ello, lejos de preocuparse por las críticas, ha asegurado que éstas "redoblan sus ganas de hacer una gestión eficaz". "Lo que sí me preocupa es cómo está el sector rural, las urgencias que tenemos por delante, que de aquí a 10 años se jubila el 65% de los ganaderos de leche y no hay relevo generacional".

Y es que es precisamente haber sufrido la crisis "como cualquier otro emprendedor" lo que hace que entienda "a los ganaderos que las están pasando canutas, a los agricultores, a los pescadores". "Es con ellos con los que quiero trabajar para relanzar y fortalecer la competitividad del medio rural", ha dicho.

Palencia ha agradecido a María José Sáenz de Buruaga su "valentía" por "apostar por un profesional que nunca ha estado en política". "Es un orgullo poder formar parte de su equipo y es un orgullo porque es una persona que me ha ilusionado", ha dicho el consejero, que está deseando "ponerse en marcha y trabajar para recuperar el mundo rural que tantas necesidades tiene".

Por su parte, Buruaga, que ya le defendió el pasado fin de semana al consejero, ha lanzado en su intervención en la toma de posesión de su equipo una crítica velada a Zuloaga por sus críticas, que "llegan antes que los consejeros".

Así, ha vuelto a reivindicar a Palencia como un "emprendedor honrado y trabajador", y ha subrayado que "ninguna persona conoce, piensa y siente el mundo rural mas que él".

"Este veterinario y experto consultor en desarrollo rural y economía del sector primario" es la "apuesta para defender y potenciar el sector primario, productor y transformador, y también para conseguir una verdadera modernización de la Cantabria rural porque sabe perfectamente lo que tiene entre manos", ha sentenciado.