El Consejo de Estudiantes de la UC impulsa el nuevo pódcast 'Entre Clases' para acercar la Universidad al estudiantado

Pódcast 'Entre Clases'. - UC

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) pondrá en marcha el próximo 7 de septiembre 'Entre Clases', un pódcast dirigido principalmente al estudiantado que busca facilitar el acceso a la información universitaria y reforzar la conexión con la comunidad.

Con periodicidad semanal durante el curso 2026-2027, el programa combinará un repaso de la actualidad y la agenda universitaria con una entrevista central. Cada episodio tendrá una duración de entre 20 y 30 minutos y se acompañará de piezas breves para redes sociales, ha indicado la UC en nota de prensa.

El vicepresidente del CEUC y director del programa, Alex Ortega, ha explicado que este el espacio abordará recursos, convocatorias, actividades y oportunidades de interés para el estudiantado, al tiempo que dará visibilidad a experiencias, asociaciones y proyectos impulsados por los propios estudiantes.

La primera temporada prevé 33 entregas, desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027. Entre los asuntos previstos figuran la orientación académica y profesional, la representación estudiantil, el bienestar, la movilidad internacional, las prácticas y el empleo, el deporte, la cultura, la sostenibilidad y el gobierno universitario.

A lo largo de la temporada participarán miembros del equipo rectoral y de los servicios universitarios, representantes estudiantiles, asociaciones, egresados y agentes sociales e institucionales.

El vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont, ha valorado positivamente una iniciativa que "nace directamente de los estudiantes y demuestra sus ganas de participar y contribuir a hacer Universidad".

El equipo está integrado por Alex Ortega, director y locutor, estudiante del grado en Administración y Dirección de Empresas; Samuel Herrero, codirector y alumno del grado de Derecho; Samuel Campo, locutor, estudiante de Derecho; Julio Luis Medina, responsable de producción y estudiante del Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones; y Sergio Diez, responsable de postproducción, matriculado en el grado de Ingeniería de los Recursos Energéticos.

El proyecto surgió del intercambio con otras universidades, especialmente a partir de una experiencia con la Universidad de Alcalá.

Los episodios completos se publicarán en YouTube y Spotify y se complementarán con piezas breves en Instagram y TikTok, a través de los canales del CEUC (@unicanceuc).