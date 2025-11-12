El Consejo Regional de CCOO reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha celebrado este miércoles su primer Consejo Regional tras el 13 Congreso para hacer balance del trabajo desarrollado en los últimos meses, donde ha reafirmado su compromiso colectivo con la defensa de los servicios públicos, el empleo de calidad y los derechos de los trabajadores.

En este sentido, el sindicato se ha alineado para que esa "defensa a ultranza" de los servicios públicos se mantenga en el punto de mira común, se intensifique "aún más" y vertebre una buena parte de la acción sindical, ha informado CCOO.

Durante el consejo -máximo órgano entre congresos-, la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha presentado su informe de coyuntura, que ha sido aprobado por unanimidad, y ha llamado a organizar a los trabajadores para "impulsar nuestras propuestas y conseguir mejoras y avances que llegarán con el diálogo y la concertación social pero también, y de forma prioritaria, en la negociación colectiva", ha subrayado. En este sentido, el sindicato mantiene el objetivo de "reducir la jornada, mejorar los salarios y el reparto de los tiempos y la productividad".

Sobre los servicios públicos, Mantecón ha advertido que el sindicato será "punta de lanza a la hora de combatir la externalización progresiva de servicios públicos esenciales, como la sanidad, y la maniobra de privatización encubierta basada en el colapso interesado de los servicios".

Según Mantecón, prueba de esta situación son "la parálisis de las pruebas para la detección precoz del cáncer de colon o el aumento de las listas de espera para el cribado de cáncer de mama".

En "pie de guerra" se mantiene la organización, además, contra la 'cláusula Silva', que pretende vincular la adecuación retributiva del colectivo docente, que lleva 15 años sin actualizarse, a la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria; "una decisión que impidió cerrar el acuerdo con el que poner fin al conflicto y colocaba al profesorado como rehén político", ha remarcado Mantecón.

En este sentido, ha incidido en que el sindicato insiste en incluir la dotación presupuestaria suficiente para ejecutarlo, si bien "lo verdaderamente fundamental es el acuerdo regulador de los salarios", ha dicho.

En materia de empleo, Mantecón ha destacado la puesta en marcha el Plan de Empleo para mayores de 45 años, que persigue avanzar en el objetivo del pleno empleo. "Pero mientras no se den cambios en el modelo productivo, seguiremos repitiendo el patrón de destrucción del empleo vinculado a la culminación de los picos turísticos", ha advertido.

Por otro lado, la secretaria general ha insistido en la necesidad de que los grupos parlamentarios no cierren la puerta a la tramitación del 'Estatuto del Becario' tras su paso por el Consejo de Ministros y ha anunciado el próximo inicio de una campaña de sensibilización en este sentido porque "hablamos de una ley que viene a cambiar sustancialmente la cultura de las prácticas en formación de las personas jóvenes en nuestro país, un verdadero foco de precariedad", ha afirmado.