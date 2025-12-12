Constituido el I Consejo Cántabro de Consumo para fortalecer la protección al consumidor

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y comercio, Eduardo Arasti, preside la constitución del Consejo Cántabro de Consumo. - GOBIERNO

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha constituido este viernes el primer Consejo Cántabro de Consumo de la historia de la región con el fin de promover la información, formación y educación de los consumidores, así como garantizar su defensa y protección en la comunidad autónoma.

Para ello, esta nueva herramienta ejercerá como un órgano administrativo sin personalidad jurídica ni patrimonio y se encargará de desarrollar las funciones de asesoramiento y consulta en materia de consumo en la región.

Sus principales funciones consistirán en encauzar las propuestas; potenciar la información, formación y educación del consumidor; fomentar el diálogo entre todos los operadores en materia de protección a los consumidores y usuarios, y servir de cauce de promoción de las asociaciones de consumidores y usuarios y los procesos de resolución de conflictos en materia de consumo, extrajudiciales y gratuitos, como es la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.

El Consejo está presidido por el consejero del ramo, Eduardo Arasti -que ha inaugurado el acto de constitución de este órgano-, y contará con una distribución en vocales que recogerá de forma proporcional la representación de asociación de consumidores y usuarios; Administración regional; administraciones locales, a través de las oficinas municipales de información al consumidor; organizaciones empresariales; colegios profesionales, y sindicatos.

"Por primera vez Cantabria contará con una herramienta que ya tiene el resto de comunidades autónomas y que, a través del diálogo, la participación y el trabajo conjunto, fomentará la información, la formación, la educación y la defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria", ha subrayado Arasti, quien ha mostrado su satisfacción por cumplir, con esta nueva herramienta, el mandato constitucional que encomienda a las administraciones "velar por los derechos de los consumidores, promoviendo su información, educación y participación".

"Cerramos una deuda histórica porque Cantabria era la única comunidad autónoma del país que no había constituido este órgano hasta hoy", ha valorado, a la par que ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de la protección al consumidor a través de un espacio de "diálogo, consulta y participación".

Y más en un momento como el actual, de "profunda" transformación en los hábitos de compra y con un consumidor "más informado, más exigente y más digital", ya que el 90 por ciento de los clientes busca información online antes de adquirir un producto. A ello ha sumado el crecimiento de la compra responsable y sostenible hasta el punto de que siete de cada diez ciudadanos ha comprado productos de segunda mano el año pasado, "impulsando la economía circular".

A lo anterior hay que sumar la digitalización y la inteligencia artificial, que "están cambiando la experiencia de compra", con recomendaciones personalizadas y automatizadas, pero también "con preocupación" por la privacidad de los datos.

EQUILIBRIO ENTRE GASTO Y BIENESTAR

"El consumidor busca equilibrar gasto y bienestar", ha opinado Arasti, para indicar que mientras el deporte, la tecnología y el turismo lideran las decisiones de compra, el hogar y la alimentación mantienen un crecimiento "sostenido".

En el caso de Cantabria, el gasto medio en alimentación es de 1.607 euros por persona al año, con un mayor peso en productos frescos y locales, lo que, según el consejero, "refuerza nuestra identidad y la importancia del comercio de proximidad".

Unos datos que, en su opinión, "muestran que los retos no son solo económicos, sino también sociales y tecnológicos" y ha puesto como ejemplo el consumo sostenible, la protección frente a fraudes digitales, la educación financiera y la garantía de derechos en entornos híbridos.

Por todo ello, Arasti ha destacado el papel que desempeñará el nuevo Consejo Cántabro de Consumo, dependiente de la Dirección General de Comercio y Consumo, como principal órgano de consulta y participación en la materia, que tendrá un carácter "plural y representativo" y será "clave" para impulsar medidas que refuercen la confianza y la seguridad en el comercio electrónico y en las nuevas formas de consumo.

"Hoy iniciamos un camino que nos permitirá avanzar hacia una Cantabria más justa, más informada y más comprometida con los derechos de sus ciudadanos", ha augurado en la reunión de constitución del Consejo, en la que han participado los directores generales de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; de Turismo y Hostelería, María Saiz; de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán; de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, y de Salud Pública, María Isabel De Frutos.

También han asistido representantes de Asodeco, Unión de Consumidores de Cantabria, FECAV, CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio de Cantabria, Cámara de Comercio de Torrelavega, Unión Profesional Cantabria, UGT, CC OO, OMIC Santander, OMIC Torrelavega, Federación de Municipios de Cantabria y Junta Arbitral de Consumo.