Constituido el I Consejo Cántabro de Consumo para fortalecer la protección al consumidor

Arasti destaca que Cantabria, que era la única comunidad autónoma que no contaba con una herramienta así, cierra "una deuda histórica"

Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 14:24
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y comercio, Eduardo Arasti, preside la constitución del Consejo Cántabro de Consumo.
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha constituido este viernes el primer Consejo Cántabro de Consumo de la historia de la región con el fin de promover la información, formación y educación de los consumidores, así como garantizar su defensa y protección en la comunidad autónoma.

Para ello, esta nueva herramienta ejercerá como un órgano administrativo sin personalidad jurídica ni patrimonio y se encargará de desarrollar las funciones de asesoramiento y consulta en materia de consumo en la región.

Sus principales funciones consistirán en encauzar las propuestas; potenciar la información, formación y educación del consumidor; fomentar el diálogo entre todos los operadores en materia de protección a los consumidores y usuarios, y servir de cauce de promoción de las asociaciones de consumidores y usuarios y los procesos de resolución de conflictos en materia de consumo, extrajudiciales y gratuitos, como es la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.

El Consejo está presidido por el consejero del ramo, Eduardo Arasti -que ha inaugurado el acto de constitución de este órgano-, y contará con una distribución en vocales que recogerá de forma proporcional la representación de asociación de consumidores y usuarios; Administración regional; administraciones locales, a través de las oficinas municipales de información al consumidor; organizaciones empresariales; colegios profesionales, y sindicatos.

"Por primera vez Cantabria contará con una herramienta que ya tiene el resto de comunidades autónomas y que, a través del diálogo, la participación y el trabajo conjunto, fomentará la información, la formación, la educación y la defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria", ha subrayado Arasti, quien ha mostrado su satisfacción por cumplir, con esta nueva herramienta, el mandato constitucional que encomienda a las administraciones "velar por los derechos de los consumidores, promoviendo su información, educación y participación".

"Cerramos una deuda histórica porque Cantabria era la única comunidad autónoma del país que no había constituido este órgano hasta hoy", ha valorado, a la par que ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de la protección al consumidor a través de un espacio de "diálogo, consulta y participación".

Y más en un momento como el actual, de "profunda" transformación en los hábitos de compra y con un consumidor "más informado, más exigente y más digital", ya que el 90 por ciento de los clientes busca información online antes de adquirir un producto. A ello ha sumado el crecimiento de la compra responsable y sostenible hasta el punto de que siete de cada diez ciudadanos ha comprado productos de segunda mano el año pasado, "impulsando la economía circular".

A lo anterior hay que sumar la digitalización y la inteligencia artificial, que "están cambiando la experiencia de compra", con recomendaciones personalizadas y automatizadas, pero también "con preocupación" por la privacidad de los datos.

EQUILIBRIO ENTRE GASTO Y BIENESTAR

"El consumidor busca equilibrar gasto y bienestar", ha opinado Arasti, para indicar que mientras el deporte, la tecnología y el turismo lideran las decisiones de compra, el hogar y la alimentación mantienen un crecimiento "sostenido".

En el caso de Cantabria, el gasto medio en alimentación es de 1.607 euros por persona al año, con un mayor peso en productos frescos y locales, lo que, según el consejero, "refuerza nuestra identidad y la importancia del comercio de proximidad".

Unos datos que, en su opinión, "muestran que los retos no son solo económicos, sino también sociales y tecnológicos" y ha puesto como ejemplo el consumo sostenible, la protección frente a fraudes digitales, la educación financiera y la garantía de derechos en entornos híbridos.

Por todo ello, Arasti ha destacado el papel que desempeñará el nuevo Consejo Cántabro de Consumo, dependiente de la Dirección General de Comercio y Consumo, como principal órgano de consulta y participación en la materia, que tendrá un carácter "plural y representativo" y será "clave" para impulsar medidas que refuercen la confianza y la seguridad en el comercio electrónico y en las nuevas formas de consumo.

"Hoy iniciamos un camino que nos permitirá avanzar hacia una Cantabria más justa, más informada y más comprometida con los derechos de sus ciudadanos", ha augurado en la reunión de constitución del Consejo, en la que han participado los directores generales de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; de Turismo y Hostelería, María Saiz; de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán; de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, y de Salud Pública, María Isabel De Frutos.

También han asistido representantes de Asodeco, Unión de Consumidores de Cantabria, FECAV, CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio de Cantabria, Cámara de Comercio de Torrelavega, Unión Profesional Cantabria, UGT, CC OO, OMIC Santander, OMIC Torrelavega, Federación de Municipios de Cantabria y Junta Arbitral de Consumo.

