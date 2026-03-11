Contratación consulta varios expedientes para comprobar si hay condenados por el 'caso Obras Públicas'

Archivo - La fachada de la Consejería.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Contratación y Compras del Gobierno de Cantabria ha consultado varios expedientes de las empresas implicadas en el 'Caso Obras Públicas', para "comprobar si las personas condenadas siguen siendo administradores de las sociedades y, además, en el caso de que no sean los administradores, si siguen teniendo mayoría en esos consejos de administración".

"Si es que no, podrán contratar; y si es que sí, no podrán contratar", según recoge el informe del servicio jurídico del Ejecutivo autonómico, ha indicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de prensa.

Media ha señalado que en su departamento "también hay expedientes", los cuáles "no se han paralizado", sino que se ha dado un plazo para, una vez lleguen las contestaciones de las empresas, ver si se corresponden "con lo que dice el servicio jurídico".

Y es que, según ha explicado Media, cuando se hizo firme la sentencia de la trama de Obras Públicas --en la que, entre otras cosas, se condenó a tres años y ocho meses de inhabilitación para contratar con la administración al apoderado de API Movilidad e Imesapi, el administrador de CANNOR y La Encina, y el administrador, el apoderado y socio de RUCECAN--, se solicitó un informe al servicio jurídico "para ver cómo proceder" en el servicio de contratación de cada consejería.

Así, el informe, que llegó "hace unas semanas", indica que "hay que comprobar si las personas condenadas siguen siendo administradores de las sociedades y, además, en el caso de que no sean los administradores, si siguen teniendo mayoría en esos consejos de administración".

Según ha señalado, una forma de proceder es requerir a las empresas, en el caso de que resultaran adjudicatarias o participaran en esa adjudicación, su formato social para comprobar si siguen siendo dueños, administradores o mayoritarios en la administración.

De esta forma, el consejero ha indicado que, "nada más recibir el informe", la Consejería de Fomento lo ha aplicado y realizado dicha consulta en varios contratos, entre ellos el de mantenimiento de Carreteras, antes incluso que la que ha realizado la Consejería de Educación a RUCECAN para ampliar el IES Marismas de Santoña, como publica este miércoles el Diario Montañés.

Media ha apuntado que "eso nos pasará a todas las administraciones, no solo a nosotros: ayuntamientos, Administración General del Estado, todos".

El consejero ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032.