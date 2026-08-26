Convocada una pitada en la inauguración de Faro Santander por una Policía Local "dotada y respetada"

Cartel pitada Policía Local. - CSIF

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander (CSIF, UGT. SIEP, APLB-USO y CCOO) ha convocado una pitada el próximo 7 de septiembre, coincidiendo con la inauguración del centro cultural Faro Santander, en defensa de una Policía Local "valorada, dotada y respetada".

La protesta tendrá lugar a las 10.00 horas en los Jardines de Pereda de la capital cántabra, frente a la Delegación de Hacienda, según recoge el cartel de la convocatoria, publicado en las redes sociales de CSIF.

Según señala, la pitada se produce tras "más de dos años de incumplimientos de acuerdos", con Servicios de Nochebuena y Nochevieja "todavía sin abonarse"; y "acuerdos que se anuncian, se firman y después no se cumplen"; y después de "meses y meses de reivindicaciones mientras las soluciones no llegan".

"Mientras nosotros seguimos cumpliendo con Santander, el Ayuntamiento sigue sin cumplir con su Policía", ha denunciado CSIF, que ha aclarado que "no pitamos contra Santander, pitamos contra la indiferencia del Ayuntamiento, los incumplimientos y por lo que se nos debe".

El sindicato ha apuntado que "detrás de cada servicio hay policías" y "detrás de cada incumplimiento hay una falta de respeto hacia quienes están todos los días en la calle garantizando la seguridad de Santander".

"NO PUEDE ACORTAR EL CAMINO" DEL EXPEDIENTE

A preguntas de la prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado su "respeto" por que los policías locales quieran poner en valor sus reivindicaciones salariales, al igual que el resto de funcionarios del Ayuntamiento.

Según ha explicado, los policías locales reclaman un aumento de nivel que conlleva un aumento en el sueldo, un punto en el que la regidora ya se mostró en su día partidaria con el inicio del expediente, e incluso elevó el criterio a Madrid cuando los funcionarios del servicio municipal "pusieron un reparo" en el último tramo para validarlo, ha manifestado.

La regidora ha aseverado que, una vez agotada la vía corta para que saliera adelante dicho expediente, ella "no puede" acortar el "largo" camino que requiere la segunda manera que existe para elaborarlo, según han indicado al Consistorio desde Madrid.

"La voluntad la saben y la conocen, aunque les interese ejercer su derecho a la manifestación", ha concluido Igual, que ha subrayado que el Cuerpo de la Policía Local de Santander es "maravilloso", aunque a veces haya "intereses particulares, partidistas y sindicalistas que hagan que el mensaje llegue de otra manera", ha apostillado.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la Romería del Faro.