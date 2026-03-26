Convocado el II Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla dirigido a profesionales reconocidos y con recorrido

El consejero de Salud, César Pascual, presenta, en rueda de prensa, el ‘II Premio Nacional Marqués de Valdecilla’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, y el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), José Francisco Díaz, ha presentado este jueves la segunda edición del Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla, único en su categoría y dotado con 50.000 euros, la misma cantidad que el premio Princesa de Asturias, para elevarlo al "máximo nivel".

El galardón, enmarcado en los actos del centenario del Hospital Universitario, abrirá el plazo de presentación de candidaturas el próximo miércoles, 1 de abril, y está dirigido a profesionales de la medicina "que están en la madurez profesional, tienen mucho recorrido por delante y van seguir aportando su conocimiento a la ciencia y a la sanidad", han señalado.

Y es que esta segunda edición de un certamen pretende "poner en el mapa" a profesionales con una trayectoria "sólida, reconocida y solvente", pero con "mucho recorrido todavía por delante, capacidad de impacto y margen de crecimiento".

En definitiva, se trata de "invertir en talento" en el momento profesional en el que "más valor" social pueda generar, para consolidar así la innovación y la excelencia.

"Este es un premio para impulsar carreras profesionales solventes, cuando su talento puede ayudar a cambiar muchas cosas, porque, en demasiadas ocasiones, llegamos tarde a reconocer a la gente y somos incapaces de multiplicar su talento", han dicho.

De hecho, "España tiene un serio problema para reconocer, proyectar e impulsar el talento". Y el talento que no es reconocido e impulsado, al final, "o se estanca o se aburre, se cansa y se va". "Solo así seguiremos siendo fieles al legado del Marqués de Valdecilla, que ideó un hospital que ya nació con una vocación que sigue siendo moderna, cuya razón de ser es "entender la sanidad como un todo, como un espacio de conocimiento, de innovación y de servicio público al más alto nivel".

Por eso, este premio es el reflejo de los casi 100 años que Valdecilla "lleva demostrando que la sanidad pública es sinónimo de excelencia".

El primer premio recayó el año pasado la inmunóloga española Carola García de Vinuesa, investigadora principal en el 'Francis Crick Institute' de Reino Unido, en reconocimiento a una trayectoria internacional avalada por sus descubrimientos fundamentales en el campo de la Inmunología, así como por el impacto directo de su trabajo en la salud de los pacientes, su capacidad de liderazgo y formación.

PREMIO

El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el 31 de mayo y la presentación de las candidaturas unipersonales se puede hacer a través de la Fundación Marqués de Valdecilla, por correo postal, electrónico o a través de su web.

Además, no solamente se pueden presentar candidaturas, sino apoyos a esas candidaturas de entidades o de profesionales que avalen a un profesional.

De hecho, el premio es de carácter personal a intransferible y el formulario oficial para presentar las instancias podrá acompañarse de cuantos documentos y material se consideren necesarios para acreditar los méritos de la persona propuesta.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en el apartado 'Premio Medicina' de la página web de la FMV (www.fmvaldecilla.es).

Tras finalizar el plazo de inscripción se constituirá un jurado de expertos para valorar los méritos de las personas presentadas, que estará formado por profesionales y entidades de reconocido prestigio, entre las que se encuentran la premiada de la anterior edición, Carola García de Vinuesa.

Pascual, en calidad de presidente del Patronato de la FMV, hará público el fallo del jurado a lo largo del mes de junio de 2026 y, previsiblemente, la entrega tendrá lugar a finales de septiembre.

CENTENARIO DE VALDECILLA

Este premio "no es casual" y se enmarca en un momento "profundamente simbólico", ha subrayado el consejero durante la rueda de prensa de presentación, ya que el año pasado se dio el pistoletazo de salida a los actos de celebración del centenario tanto de la Fundación (2029) como del Hospital (2028).

Cien años en los que Valdecilla ha sido "más que un hospital", uno de los "grandes motores de transformación" de Cantabria y España, ha dicho Pascual. "Fue, es y sigue siendo" referencia en el marco hospitalario español, ha apostillado.

"Valdecilla es un lugar que históricamente ha marcado la pauta que luego otros han seguido y ha sido pionero en muchas cosas", ha dicho el consejero, que ha citado determinadas terapias en trasplantes, sus unidades de referencia, la innovación farmacológica, la integración de la asistencia, docencia e investigación o la formación MIR, de la que Valdecilla, junto al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tiene a gala ser la precursora.